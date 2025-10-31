『お隣の天使様』椎名真昼の魔女コスプレ？ ハロウィンビジュアル公開！第2期の制作状況は
アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』のハロウィンビジュアルが公開された。ヒロイン・椎名真昼の新ビジュアルで、コスプレをしている真昼を見ることができる。
【画像】彼女感やばい！ポニテ姿の真昼 公開された『お隣の天使様』2期の場面カット
キャッチコピーは「トリックorトリートですよ 周くん」で、担当声優・石見舞菜香によるキャラクターボイスが聞こえてきそうな一枚になっている。
なお、アニメ第2期の制作状況は「鋭意制作中」と伝えられた。
同作は、進学して一人暮らしを始めた高校一年生の藤宮周が主人公で、彼の住むマンションの隣には、学校で一番の美少女・椎名真昼が住んでいた。特に関わり合いのなかった二人だが、雨の中ずぶ濡れになった彼女に傘を貸したことから、不思議な交流が始まった。
自堕落な一人暮らしを送る周を見かねて、食事をつくり、部屋を掃除し、なにかと世話を焼く真昼。隣同士で暮らす二人は、ゆっくり、少しずつ、お互いの心を通わせていくストーリー。テレビアニメが2023年1月〜3月にかけて放送された。アニメ第2期が2026年4月に放送される。
