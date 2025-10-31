【最大54%オフ】『彼女、お借りします』『炎炎ノ消防隊』など人気コミックがお得に読める！Kindleで充実した読書の秋を【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社コミックのセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、2026年にアニメ放送予定の『彼女、お借りします』や『炎炎ノ消防隊』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■彼女、お借りします（1）
セール特価：297円（50%OFF）
彼女、お借りします（１）
都内在住のダメダメ大学生、木ノ下和也（20）。ある日、“ワケアリ”の超絶美少女、水原千鶴との出会いをキッカケに、彼の人生は大きく変わり始めて──！？ “リアル”輝く“レンタル”ラブライフ、開幕！
■炎炎ノ消防隊（1）
セール特価：297円（50%OFF）
炎炎ノ消防隊（1）
全人類は怯えていた──。何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”。炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊は、現象の謎を解明し、人類を救うことが使命！ とある理由から“悪魔”と呼ばれる、新入隊員の少年・シンラは、“ヒーロー”を目指し、仲間たちと共に、“焔ビト”との戦いの日々に身を投じる!! 燃え上がるバトル・ファンタジー、始動!!
■カッコウの許嫁（1）
セール特価：297円（50%OFF）
カッコウの許嫁（1）
赤ちゃんの頃に取り違えられ、今は名門私立に通う高校 2年の海野凪。ある日、これから許嫁に会いにいくという超お嬢様女子高生・天野エリカと偶然出会い、彼氏のフリをしてくれと半ば強引に頼まれてしまう。だが、その時の二人は知る由もなかった。エリカは凪と取り違えられた子どもで、凪はエリカの許嫁相手だということを……。「取り違え子」から始まる人生交錯ラブコメ開幕！
超お嬢様JK・天野エリカと定食屋の息子・海野凪。実はこの二人、なんと赤ちゃんの頃に取り違えられた子ども同士。しかも、実の子も育ての子も可愛い両親×２により、なんと許嫁関係&同居生活を送るハメになってしまう！ 運命の悪戯に翻弄される二人の日常、その行方は──!?
■真夜中ハートチューン（1）
セール特価：297円（54%OFF）
真夜中ハートチューン（1）
「深夜ひとり、ベッドの上、キミの声だけが救いだった。もう一度キミと話したい。言いたいことがあるんだ」。高校2年生の山吹有栖は、「アポロ」という名の、顔も本名も知らないラジオ配信者の少女を探していた。だがある日、有栖は進学先の高校の放送部にアポロの手がかりを得る。そこにいたのは「声に関わる仕事に就く」夢を描く美少女が…4人!! アポロは誰？ 4人の夢の行方は？かわいくも懸命なサクセスラブコメ、ここに開演!!
※本ページで紹介する情報は、2025年10月31日15時現在のものです。
