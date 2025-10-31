木村佳乃、娘にアンパンマンのパジャマ「イヤイヤ期で4日間脱いでくれず」
俳優の木村佳乃が10月31日、日本最大規模の子ども国際映画祭『第32回 キネコ国際映画祭』のオープニングセレモニーに登場。娘にアンパンマンのパジャマを着せていたことを明かし、同席したアンパンマンの声優・戸田恵子を持ち上げた。
【全身ショット】絵になる…雨の中バツグンのスタイルを見せた木村佳乃
木村はセレモニー後の囲み取材で、子どもと見た好きな映画を聞かれ「アンパンマン」と即答。隣にいた横山だいすけも「誰もが通る道」と同調した。
木村は続けて子どもにパジャマを着せていたことを伝え「イヤイヤ期も相まって4日間くらい脱いでくれなかった」と子育てのエピソードを紹介。戸田はお辞儀をしながら話を聞いていた。
映画祭は11月4日まで、東京・二子玉川ライズ スタジオ＆ホールなど5会場で開催される。セレモニーには3人のほか、エグゼクティブ・ディレクターの中山秀征らが出席した。
