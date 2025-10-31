３１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日、学歴詐称疑惑の渦中にいる静岡県伊東市の田久保真紀市長に対して市議会が臨時議会で不信任決議案を可決。９月に続く２度目の可決で田久保氏は地方自治法に基づき失職することが決まったことを報じた。

この日の番組では、最後の会見で涙を流し、「良いお仕事ができたと思っています」と話した田久保氏の様子も紹介。

コメンテーターで出演のタレント・ナジャ・グランディーバは次期市長選へ出馬する可能性もある田久保市長について「次に出馬されるとしても、されないとしても、後は伊東市民の人が決めることですからね」とまずコメント。

その上で「すごく思うのは、日本中で市長さんになって、何かあった時にズルズル、ズルズル辞めないでいけますよみたいなルールを変えてほしいなって、ちょっと思うところがあるんですよね」と問題提起。この日の田久保氏の会見時の態度についても「除籍とか（卒業証書の）チラ見せうんぬんというのを何も悪いと思ってない感じがする」と指摘していた。