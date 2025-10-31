辻希美、夫・杉浦太陽の“膝の悩み”対策に購入した乳酸菌飲料「サポートしてくれるみたい」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【産後初ロピア！】テンション爆上がりでお買い物 辻にとってはテーマパーク！？』という動画を投稿。スーパーで購入したさまざまな商品を公開していく中で、夫・杉浦太陽さんの“膝関節の痛み”対策に購入したという飲み物を紹介してくれました♪

動画にて、辻さんが「膝のなんかをサポートしてくれるみたいなやつらしくて」と、披露した商品がこちら！

◼︎ピルクル ひざアクティブ

日清ヨーク / ピルクル ひざアクティブ 65ml

皆さんもご存知の『ピルクル』のおいしさはそのままに、関節や骨の動きをスムーズにすると言われているグルコサミンが1本(65ml) で1日分とれるという、乳酸菌飲料。

歩行時のひざ関節の違和感を軽減するとともに、腸内環境も改善してくれるんだとか。

美味しいドリンクタイプなら無理なく続けられそうですよね。

辻さんは、こちらの12本入りお徳用パックを購入されていました！

◼︎夫・杉浦さんの悩み対策に

辻さんは「たぁくんが膝悪いんです。膝がよく痛いって言ってる」と、杉浦さんが膝の痛みに悩まされていると説明。

そして、「これ飲めばちょっと良くなる？って思って、買ってみた」「はじめて見たんだけど、とりあえずこれはたぁくんに飲ませようと思います」と購入理由について教えてくれました。

■動画もチェック

17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより