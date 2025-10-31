『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』が10月31日（金）昼12：00から漫画アプリ「サイコミ」にて連載開始された。

【画像】“魔法が一切使えない世界”で転生？ リアルで堅実なサバイバル劇

『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』は“魔法が一切使えない世界”というユニークな設定で、リアルで堅実なサバイバル劇を描く注目作だ。

物語の主人公は、現代日本でブラック企業に勤めていた会社員・乃木（のぎ）。過酷な労働に疲弊した彼が転生したのは、魔法もチート能力も存在しない異世界。頼れるのは、ただ「鍛えた分だけ強くなる」という人間本来の肉体だけ。理不尽で不条理なこの世界で、乃木は持ち前の忍耐力と地道さを武器に、次々と襲いかかる化物の群れに立ち向かっていく。

思い通りにならない現実の中で、乃木がどう考え、どう行動するのか。そのリアリティこそが本作の魅力。特に見どころは、乃木の能力“肉体の超強化”を駆使した迫力ある戦闘シーン。魔法やスキルに頼らず、筋力・体力・精神力を限界まで磨き上げる姿は、現代社会を生きる読者の共感を呼ぶだろう。

著者・藤田曇は、現実味あるキャラクター描写と緻密な世界観構築に定評がある新鋭作家。タイトルの“地味異世界”の通り、派手さよりも「努力」「継続」「生存」のドラマを重視した物語構成が特徴だ。

ファンタジーでありながら、どこか現代社会を映すような本作。過酷な環境を「地味に、しかし確実に」生き抜く乃木の姿に、多くの読者が勇気をもらうことだろう。

■あらすじブラック企業勤めの会社員が転生したのは魔法や超能力は一切使えない、でも鍛えたら鍛えた分だけ強くなる異世界で！？理想とは程遠い、地味で堅実な異世界ファンタジー！

■担当編集からのおすすめコメント誰しも一度は夢見たであろう異世界転生。だが、転生先が必ずしも理想の世界とは限らない。魔法や超能力が一切使えない地味な世界で、元ブラック企業勤めの会社員・乃木（のぎ）が迫りくる敵とどう戦い、どう解決していくのか。物事が思い通りにいかない、そんな主人公だからこそ面白い。

© Kumori Fujita / Cygames, Inc.

（文＝リアルサウンド ブック編集部）