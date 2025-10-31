Novelbrightが10月30日、自身のInstagramを更新。上田竜也主催のハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES.2025 2nd Bite』でX JAPANのHIDEやSHAZNAのIZAMなどビジュアル系バンドのレジェンドたちに変装した姿を披露している。

竹中雄大（Vo）は自身のInstagramに「人生初めてのハロウィンフェス 私は初期のX JAPANのHIDEさんの仮装をしました」と、金髪を盛々に立て、黒のゴシックファッションにビジュアルメイクを施した姿を披露。「仮装に本気出しすぎて歌が頭に入ってこなかったかもしれませんが、心を込めて歌わせてもらいました」と振り返り、最後に「頭が重くて首が凝りました。笑 HIDEさんリスペクト！！！」とコメントした。

圭吾（Ba）は「MOUSEPEACEFESありがとうございました！！初のコスプレライブはX JAPANのhideさんでした！！」と、竹中と同じHIDEでも赤色の髪に色付きサングラス、黄色のラインパーカーを着たソロ仕様の“hide”の姿に変装した。

沖聡次郎（Gt）は「ハロウィンライブも仮装も初めての経験 キービジュアルでは一般モブゾンビでしたがライブではIZAMさんリスペクトなコスプレを」とSHAZNAのIZAMに変装。赤のツインテールに赤のスカジャン、シャツに黒のネクタイ、チェックのパンツというビジュアル系の可愛らしくもインパクトのあるファッションを披露した。

他にも、山田海斗（Gt）とねぎ（Dr）もビジュアル系仕様のステージ衣装に。それぞれの変身姿はファンから大きな反響を集めている。

（文=本 手）