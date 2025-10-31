長崎と韓国南部の釜山を結ぶ定期航空路線が、来年1月に就航することが関係者への取材で分かりました。

週3便の運航の予定で、ビジネスや観光での交流の活発化が期待されます。

来年1月から新たに就航するのは、長崎空港と韓国南部の釜山市「金海国際空港」を結ぶ定期航空路線です。

長崎⇔釜山間については今月、格安航空会社の「エアプサン」が韓国からのインバウンド客を対象にした、期間限定の臨時便を初めて運航。

その後も県と釜山市との間では、さらなる交流促進を図ろうと定期便の開設に向けた調整が進められていました。

県の観光統計によりますと去年、韓国から訪れた宿泊客の数は、前年と比べて4割近く多い25万9944人で、国別では最多となっています。

長崎⇔釜山間の定期便は、週3便の運航を予定していて、韓国からのインバウンド客の増加や、ビジネスによる往来の活発化などに期待する声も。

長崎市琴海地区にあるホテルでは、併設されているゴルフ場の利用客の約4割が韓国からだということです。

全栽弼 総支配人は「釜山から長崎へ来るには、これまで福岡を経由しなければならなかった。直行便によって利便性が上がり、長崎と釜山の観光業が活性化することを期待している」と話しています。