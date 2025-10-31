元バレーボール日本代表で、ビーチバレー界のレジェンド・西村晃一が立ち上げたスポーツアパレルブランド「ＤＩＧ」が、２０２５−２６年秋冬コレクションにてブランド初となるスノーウェアを発表。このほど都内で展示会を開催した。

雪山で求められる高い機能性と、都市で映える洗練されたスタイルを融合。「機能性×洗練」をテーマに、新しいスノーウェアの可能性を提案していく。

「ＤＩＧ」ブランドのイメージモデルには窪塚洋介、沢尻エリカを起用。西村は自身のインスタグラムで「ＤＩＧブランドのイメージモデルに窪塚洋介さんを起用させてもらって本当に良かったです！ 彼のセンス、感性、全てが格好いいです 窪塚洋介さん主演の現在公開中映画も皆さん是非観てくださいね また次に向けてやりましょうね！ あ、ビーチバレーも」と感謝の言葉をつづった。

世界的フォトグラファーのＬｅｓｌｉｅ Ｋｅｅ氏をビジュアルディレクターに迎え、ブランドの世界観を象徴するキービジュアルを制作。デザインは一法師拓門氏が全てを担当し、ＢＡＬＥＮＣＩＡＧＡ、ＧＵＣＣＩといった世界的メゾンでの経験を経て、「ＤＩＧ」で新たな挑戦に取り組む。

凄腕のクリエイターが「ＤＩＧ」のもとに結集し、さらにどんな化学反応を起こすのか。次なる展開に注目が集まる。