【早割200円引き】プレミアムチキン3本、からあげ6個、手羽先3個、ポテト、デザートがセットの「クリスマスBOX」今年も販売【からやま・からあげ縁】
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社・エバーアクション株式会社は、国内の「からやま」「からあげ縁」にて毎年人気の「クリスマスBOX」（税込2,689円）の販売を今年も開始する。※販売期間：2025年12月19日(金)〜25日(木)、予約期間：11月1日(土)〜12月18日(木)
「クリスマスBOX」の予約期間は2025年11月1日(土)〜12月18日(木)。12月14日(日)までに予約すると「早割予約」が適用され、通常価格から「200円割引」となる。
からあげ定食専門店「からやま」と、からあげのテイクアウト専門店「からあげ縁」で、毎年人気となっている「クリスマスBOX」。メインは、ジューシーな肉汁と旨みがあふれる「プレミアムチキン」3本。そのほか、1個50グラム以上の鶏もも肉を使用した「カリッともも」6個や香ばしさが食欲をそそる「手羽先」3個もセットに。さらに、子供に人気の「ポテト」や食後のデザートにぴったりの「プチドーナツ」3個までついているボリューム感が魅力の商品。
■早割予約は2025年12月14日(日)まで
【早割予約内容】
・対象期間
2025年11月1日(土)〜12月14日(日)
・特典
「クリスマスBOX」が通常価格（税込2,689円）より200円引きになる
・商品提供日
2025年12月19日(金)〜12月25日(木)
■予約方法
【1】来店時
所定の予約受付表に必要事項を記入しレジにて受付
【2】電話
受け取り希望店舗へ電話し下記必要事項を伝える
・名前
・電話番号
・商品提供日時日時
・商品名と数量
※⼀部店舗で価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューを確認
■クリスマスBOX 税込2,689円
プレミアムチキン3個/カリッともも6個/手羽先3個/ポテト/プチドーナツ3個/極ダレ･甘辛ダレ･ケチャップ
■クリスマスチキン1本 税込313円
クリスマスBOX〈販売概要〉
・販売期間
2025年12月19日(金)〜12月25日(木)
・予約期間
2025年11月1日(土)〜12月18日(木)
・早割予約期間
2025年11月1日(土)〜12月14日(日)
※「クリスマスBOX」が通常価格（税込2,689円）より200円引きになる
・販売店舗
国内の「からやま」「からあげ縁」※⼀部店舗を除く