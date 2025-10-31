【早割200円引き】プレミアムチキン3本、からあげ6個、手羽先3個、ポテト、デザートがセットの「クリスマスBOX」今年も販売【からやま・からあげ縁】

とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社・エバーアクション株式会社は、国内の「からやま」「からあげ縁」にて毎年人気の「クリスマスBOX」（税込2,689円）の販売を今年も開始する。※販売期間：2025年12月19日(金)〜25日(木)、予約期間：11月1日(土)〜12月18日(木)

「クリスマスBOX」の予約期間は2025年11月1日(土)〜12月18日(木)。12月14日(日)までに予約すると「早割予約」が適用され、通常価格から「200円割引」となる。

からあげ定食専門店「からやま」と、からあげのテイクアウト専門店「からあげ縁」で、毎年人気となっている「クリスマスBOX」。メインは、ジューシーな肉汁と旨みがあふれる「プレミアムチキン」3本。そのほか、1個50グラム以上の鶏もも肉を使用した「カリッともも」6個や香ばしさが食欲をそそる「手羽先」3個もセットに。さらに、子供に人気の「ポテト」や食後のデザートにぴったりの「プチドーナツ」3個までついているボリューム感が魅力の商品。

■早割予約は2025年12月14日(日)まで

【早割予約内容】

・対象期間

2025年11月1日(土)〜12月14日(日)

・特典

「クリスマスBOX」が通常価格（税込2,689円）より200円引きになる

・商品提供日

2025年12月19日(金)〜12月25日(木)

■予約方法

【1】来店時

所定の予約受付表に必要事項を記入しレジにて受付

【2】電話

受け取り希望店舗へ電話し下記必要事項を伝える

・名前

・電話番号

・商品提供日時日時

・商品名と数量

〈商品概要〉

※⼀部店舗で価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューを確認

■クリスマスBOX 税込2,689円

プレミアムチキン3個/カリッともも6個/手羽先3個/ポテト/プチドーナツ3個/極ダレ･甘辛ダレ･ケチャップ

■クリスマスチキン1本 税込313円

クリスマスBOX

〈販売概要〉

・販売期間

2025年12月19日(金)〜12月25日(木)

・予約期間

2025年11月1日(土)〜12月18日(木)

・早割予約期間

2025年11月1日(土)〜12月14日(日)

※「クリスマスBOX」が通常価格（税込2,689円）より200円引きになる

・販売店舗

国内の「からやま」「からあげ縁」※⼀部店舗を除く