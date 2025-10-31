給料をもらって“20日後”には「お金がない」と言う20代の息子…。給料が月末までもたないのは珍しくないのでしょうか？

給料をもらって20日後にお金がなくなるのは珍しくない？

Song合同会社の調査（調査期間：2025年5月1日～15日、調査対象：20～40代全国男女300人）によると、給料日目前になると口座残高が1万円以下になる人は約6割いるようです。また、同調査によると、給料日から残高1万円以下になるまでの平均日数は、20代で17.8日でした。

このことから、給料をもらって20日後にお金がほぼなくなるのはそれほど珍しいことではないといえるでしょう。



月末にお金がなくならないための対処法

給料日前にお金がなくならないようにするためには、支出の見直しと収入アップの両面から考えることが大切です。ここでは、月末にお金がなくなって生活が困らないようにするための対処法を5つ解説します。



固定費を見直す

節約効果が高いのが、固定費の見直しです。スマホの通信プラン、サブスクリプション、保険料、家賃など、契約を見直すと毎月数千円の差が出ることもあります。使っていないサービスの解約や格安プランへの変更など、できることから始めましょう。



食費を見直してムダを減らす

食費も、工夫次第で支出をおさえられます。外食の回数を減らし、自炊を中心にすると節約になります。スーパーのタイムセールやポイント還元を活用しつつ、作り置きや冷凍保存を取り入れると、さらに節約の効率が期待できます。

ただし、値段ばかりを見てまとめ買いしすぎると食材を無駄にするかもしれないため、必要な分だけを計画的に購入しましょう。



光熱費を節約する

電気や水道、ガス代は、日々の使い方を工夫すると料金をおさえられます。照明をこまめに消す、シャワーの時間を短くする、エアコンは省エネ機器を活用するなどの積み重ねが節約につながります。

また、断熱カーテンを使って冷暖房効率を上げたり、電気代の安い時間帯に家電を使ったりするのもおすすめです。



娯楽費は事前に決めておく

趣味や友人との付き合いなど、つい使いすぎてしまうのが娯楽費です。すべてを我慢する必要はありませんが、1ヶ月に使う金額や回数を決めておくと出費をコントロールしやすくなります。旅行やライブなどイベントがある月は、事前に貯金をしておくとよいでしょう。



収入を増やす工夫も取り入れる

支出を減らすだけでは節約に限界があるため、収入アップも同時に行うのが理想です。不要なものをフリマアプリで売る、副業を始める、スキルを磨いて転職する、昇給を目指すなど、自分に合った方法を取り入れてみましょう。積み重ねることで、月末のお金の不安がぐっと軽くなります。



給料をもらって20日後にお金がなくなるのは珍しいことではない

給料をもらって20日ほどでお金がなくなるのは、珍しいことではありません。多くの20代が同じような悩みを抱えており、家計のやりくりは誰もが通る課題といえます。

しかし、日々の支出を少しずつ見直すと、金欠の不安は減らせます。特に、食費や固定費など毎月必要になるお金を意識的にコントロールすることが家計管理には大切です。また、節約に加えて副業やスキルアップなどで収入を増やす工夫を取り入れれば、家計に余裕が生まれてくるはずです。

「給料日前にお金が足りない」を繰り返さないためには、今日からの行動が欠かせません。無理なく続けられる範囲で改善を重ね、安心して月末を迎えられる生活になるようにアドバイスしてみましょう。



出典

Song合同会社 月末残高“ゼロ”問題──貯蓄できない日本人のリアルと打開策

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー