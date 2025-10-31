【Gift＋ 1/8 マダム・ヘルタ スターレイルLIVE Ver.】 予約期間：10月31日21時～12月31日23時59分 2026年5月 発売予定 価格：7,260円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift＋ 1/8 マダム・ヘルタ スターレイルLIVE Ver.」を2026年5月に発売する。10月31日21時より予約を開始する予定で、予約期間は12月31日23時59分まで。価格は7,260円。

本製品は、ゲーム「崩壊：スターレイル」より「マダム・ヘルタ スターレイルLIVE Ver.」を、同社のフィギュアブランド「Gift＋」より1/8スケールで商品化したもの。

フレンチホルンをそっと抱きかかえ、気高く優雅に佇むヘルタの姿を立体化しており、紫のドレスは多層グラデーションとパール塗装で仕上げられ、神秘的な光を放ちながら気品あふれる雰囲気を演出している。

裾にはきらめくラメが散りばめられ、軽やかに舞うたびに星屑のように輝き、ダークストッキング越しに透ける肌、レッグリングと艶やかなパンプスの組み合わせが、彼女の魅惑をさらに引き立てる。メタリック塗装の台座は楽譜をかたどったレリーフ仕様で、「マダム・ヘルタ」の名が刻まれている。

スケール：1/8スケール サイズ：全高 約189mm 素材：PVC、ABS、金属

(C) miHoYo. All Rights Reserved.

※画像はイメージになります。仕上がりのデザイン、プリント加工が異なる場合がございます。予めご了承ください。