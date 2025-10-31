¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Ìî¼ê¿Ø¤Ëà¥Õ¥¡¥¦¥ëÂÇ¤Áá»ØÆ³¤ÎÁÀ¤¤¡Ö°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Ìî¼ê¿Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿à°¤Éô½Îá¤ò³«¹Ö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ëÂÇ¤Á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Áª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÌò³ä¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÁÀ¤¤¤«¤éÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ëÂÇ¤Á¤Ï¡Ë¤Ç¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡£¤Þ¤¢É¬Í×¤Ê¤¤»Ò¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¥·¡¼¥º¥óÆþ¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡£¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤Îý½¬¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥Ð¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢²£¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤·¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢°ìÈÖ¤Ï¡×¤È¥³¥Ä¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥±¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£