¡¡¸µ£Ô£Â£Óµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬£³£±Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¥³¥á²Á³ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡Öº£¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤³¤á·ô¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ªÊÆ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â´Þ¤á¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÁá´ü¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º»²µÄ±¡Áªµó¤Î»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²Ëü±ß¸½¶âµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ø¤ä¤á¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¸À¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¡¢¾®Þ¼·Ã»°Æâ³Õ¤Ç¤Î¡ÖÃÏ°è¿¶¶½·ô¡×¤òÁÛµ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤ª¤³¤á·ô½Ð¤»¤ÐËÜÅö¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤Á¤ó¤È¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡Ø¤¿¤À¡¢¤Þ¤¿½Ð¤·¤ÆÉ¼¤òÇã¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î·üÇ°¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤È¤«¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤Î¥³¥áÉÔÂ¤Î»þ¤â½é¤áÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡ØÊÆ¤ÏÂ¤ê¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¤É¤³¤«¤ÇÌÜµÍ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë·ë¶É¡¢¼Â¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¯ÉÜ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¦¥½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤¢¤ì¡¢¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¤À¤Þ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
