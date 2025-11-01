2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第8弾ゲストとして、マッツ・ミケルセンの来日が決定した。東京コミコンが公式SNSで伝えた。

超速報!!

◥◣ ◢◤

~2025年12月5日(金)~12月7日(日) 開催~ 氏が東京コミコン2025に来日決定！

サインorセルフィー会、撮影会に加え12月5日(金)の1日目閉幕後、コミコン会場近くでマッツ氏の60歳をお祝いするパーティも予定！… - 東京コミコン & 大阪コミコン | TokyoComicCon & OsakaComicCon (@TokyoComicCon)

サインorセルフィー会、撮影会に加え、12月5日(金)の1日目閉幕後、コミコン会場近くでマッツ・ミケルセンの60歳をお祝いするパーティも予定されるという。詳細は後日発表とのこと。

ミケルセンは東京コミコン、大阪コミコンの常連セレブとなっている。2025年はすでに「大阪コミコン」でも来日しており、ファンとの交流を行った。

ほか「東京コミコン2025」には、ジャック・クエイド、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ニコラス・ホルト、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リー、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、クローディア・ウェルズの来日も発表されている。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp