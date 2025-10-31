高知県土佐郡土佐町のスーパーが販売を始めた、高知の郷土料理を冷凍した商品がいま注目を集めています。



訪れたのは、高知県北部の土佐町にあるスーパーマーケット「末広ショッピングセンター」。



■揚田アナウンサー

「高知のソウルフードが"冷凍グルメ"になりました。それがこちらの冷凍『田舎寿司せっと』。伝統の味がすぐに楽しめるということで、県内外から注目が集まっています」





高知の郷土料理、田舎寿司。山間部で海産物が手に入りにくかった時代に、山菜や野菜をネタにして作られたのが始まりとされる握り寿司です。末広では、以前から田舎寿司を製造販売していましたが、冷凍の開発を進め、9月から販売を始めました。■横山さん「もともと当社は高知県の特産品の通信販売をしていて、その中で田舎寿司も県外の方にお届けをしていました。ですが賞味期限がどうしてもその日であったり翌日だったので、何とか賞味期限をもう少し長くもってお客様においしいものを提供できないかというので、作るようになりました」2年かけて開発したという冷凍田舎寿司。その製造現場に潜入です。ネタは、タケノコ、コンニャク、 ミョウガ、ゼンマイ、イタドリ、シイタケの6種類。地元産にこだわった材料で作られます。柚の酢やショウガを混ぜたシャリに、下味をつけたネタを乗せていきます。■揚田アナウンサー「特にコンニャクを使っているのが驚きだったんですけど、冷凍して大丈夫なんですか？」■横山さん「じつは以前は普通のこんにゃくだったんですけど、冷凍して解凍したらゴムみたいになる。探して冷凍対応のこんにゃくに変えました」握った寿司は、すぐに冷凍庫で凍らせます。製造の工程は、一般的な田舎寿司とあまり変わりませんが、もっとも苦労したのは"解凍の仕方"。自然解凍や湯せん、冷蔵庫に入れての解凍などを試した結果、たどり着いたのは電子レンジ。ただ、どうしても解凍ムラができてしまうのが悩みだったそうです。■横山さん「大きいタケノコとかを真ん中にしていたんですけど、なかなか真ん中まで熱が通らなくて、形が大きいものを端にしてみようと。こう言ったら簡単なことなんですけど、やっぱり色々やっていると、なかなかそこにたどりつかなかったので」■揚田アナウンサー「横山さんが探し求めた理想の配置なんですね」完成まで試行錯誤の連続だったと、谷脇社長は言います。■谷脇社長「冷蔵の田舎寿司と同じようなおいしさを再現するということですね。どうしても最初はシャリがパサパサだったり、おいしくないものができあがっていたので、我々も自信をもっておいしいものを提供できるようにするのに1番苦労しました」ようやく完成した冷凍田舎寿司。電子レンジで4分ほど温めると解凍できますが、10分ほど蒸らすのがおいしさのポイントです。■揚田アナウンサー「解凍できました、すごく良い香りが立っていますね」せっかくなので、普通の田舎寿司と食べ比べてみることに。まずは冷凍していないタケノコ。■揚田アナウンサー「おいしい、そりゃあおいしいですよね。タケノコのシャキシャキの食感と酢飯の柚の酢、ユズの香りも立ってすごくおいしいです。さらにサンショウも」■谷脇社長「隠し味にタケノコだけはサンショウを入れているので、ちょっとピリッとするのが微かに感じられるんじゃないかなと思います」続いて。■揚田アナウンサー「見た目はそんなに大きな違いはないですけどね。では冷凍のタケノコいただきます。よりふわっと香りが先に広がる感じがしました。しかもタケノコも一旦レンジで温めているからさらに口どけ、解け具合が良くなって柔らかくなりますね。でも柚の酢の香りもサンショウの香りも全然飛んでないですしおいしいですね」■谷脇社長「ごはんもよりふっくらした感じがして温かいお寿司も良いのかなと思いますけど」■揚田アナウンサー「香りの広がっている感じが、作りたてを食べているような感覚になりました」コンニャクは、冷凍とは思えないほど、プルプルの食感が残っていました。現在は、インターネットや店頭で販売されている冷凍田舎寿司。珍しさもあって、特に県外の人から人気となっています。「色々な年代の方に、男女問わず食べていただきたいと思っています。これを食べて、高知に来たいなというふうに思う方が、より一層増えていただけたらなと思っていますので。高知の食文化の継承と、さらには高知のおいしいものがどんどん広がっていくことが、我々のやるべきことじゃないかなと思っています」高知の伝統の味、お試しあれ。