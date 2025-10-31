Number_iの岸優太さんが自身のインスタグラムを更新。グループの楽曲「未確認領域」の応援をファンにレクチャーする動画を投稿しました。



ベージュのスウェットのジップアップパーカーに身を包んだ岸さんは、「真似してください。行きますよ」と呼びかけ、曲に合わせて振り付けを始めます。





曲の盛り上がるタイミングで「Number_i はい、ここで、ここのNumberのこれでもうバーンと声出してくださいね」と、微笑みながら熱心に説明。さらに「マジで もう全部出して言ってください」と続け、ファンが全力で声を出して参加することを促しました。





岸さんは「ぜひみなさん、参考にしてライブに来てください！！！」とコメントを添えています。





この投稿をみたファンからは、「満面の笑みでレクチャー嬉しい 練習しとくね」「レクチャー動画ありがとう もちろん約束通り、盛り上げますよ」「いっぱい声出すからね」「自分でやりながら…ちょっと笑ちゃってるところが可愛い」といった反響が寄せられています。



