メイベリン ニューヨークが「アポロ」と夢のコラボ！数量限定ノベルティも♪

メイクで“ときめき”を叶えるメイベリン ニューヨークが、明治のロングセラー「アポロチョコレート」と初のコラボレーションを実施♡2025年11月11日（火）より、全国のドラッグストアやオンラインストアで順次展開されます。アポロの甘くキュートな世界観をイメージした「アポロチョコレートメイク」は、見ているだけで心が弾む限定キャンペーンです。期間中は、対象商品購入でオリジナルノベルティがもらえるチャンスも♪

メイベリン ニューヨーク×アポロの世界観がコスメに♡

人気の「アポロチョコレート」からインスパイアされた2つのメイクルックが登場。SNSでも話題の“いちご×チョコレート”をテーマに、甘くも大人っぽいメイクを提案します。

コラボ期間中は、店頭や公式サイトで限定メイクルックを公開。メイベリンの人気アイテムを使った「アポロチョコレートメイク」は、トレンド感と遊び心が詰まったスペシャルな内容です。

対象商品と限定ノベルティの詳細をチェック♪

キャンペーン期間は2025年11月11日（火）から順次開始。

数量限定でオリジナルミラーやシールなど、メイベリン×アポロの限定ノベルティがもらえます（なくなり次第終了）。

【対象商品一覧】

メイベリン スカイハイ

価格：1,694円（税込）

カラー：01／02

メイベリン SPステイ ヴィニルインク

価格：1,991円（税込）

カラー：62／67

メイベリン ハイパーシャープ ライナー R

価格：1,419円（税込）

カラー：BK-1／BR-3

メイベリン グローキッサー チークブラッシュ

価格：1,969円（税込）

カラー：01／04

※一部店舗では取り扱いのない場合があります。

甘くキュートな「アポロチョコレートメイク」で新しい私に♡

この冬の注目は、メイベリン ニューヨークとアポロが生み出す“チョコっと甘い”メイク体験。

お気に入りのコスメで、自分らしい可愛さをアップデートしてみませんか？数量限定の特別コラボで、メイクの時間がもっと楽しくなる予感です♡

全国のドラッグストアや公式オンラインショップで、心ときめくキャンペーンをチェックしてみてください。