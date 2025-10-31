2025年10月を頑張った「さそり座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
10月14日には愛と美を司る金星が移動する一方、守護星の変容の星・冥王星が「順行」。洞察力が冴（さ）え、思い通りになることが増えてきたのではないでしょうか。21日の新月を経て、迷いのなくなる感覚も。
22日には境界を曖昧（あいまい）にする海王星が土星の待つ「恋愛や創造、子ども」のエリアに。土星は現実的な天体であり、この頃は不信感、真剣さ、ゆるしの感覚などがないまぜに。割り切れない感情も残る中、23日には太陽もさそり座に。まさに主役運といえそう。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）行動や戦いの星・火星がさそり座を進み、余計なものは何も目に入らないほど没頭する中、10月7日の満月に水星もさそり座に入りました。水星は考え方やコミュニケーションを象徴するので、先月よりももっと集中度、思考の純度が高まってきたはず。
22日には境界を曖昧（あいまい）にする海王星が土星の待つ「恋愛や創造、子ども」のエリアに。土星は現実的な天体であり、この頃は不信感、真剣さ、ゆるしの感覚などがないまぜに。割り切れない感情も残る中、23日には太陽もさそり座に。まさに主役運といえそう。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星がさそり座を去り、「経済や豊かさ」のエリアに。忙殺される、という言葉がまさにぴったりです。さらに、10〜30日は水星が「逆行」するので、寝る間もないほどかも。5日の満月、8日の天王星の移動を経て、人間関係でも変化が顕著に。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)