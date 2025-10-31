2025年10月を頑張った「てんびん座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
10月7日の満月に水星が「経済や豊かさ」のエリアに入ってからは、ここには行動を司る火星もありますから、もう待ったなしのムードでしょう。
てんびん座には10月14日、守護星の愛と美を司る金星が入り、21日には新月がありました。愛情やゆとりが生まれる感覚がある中、22日には海王星が土星の待つ「ルーティンワークや日常生活」のエリアに。土星は現実的な天体。仕事ではかなりのプレッシャーがありそう。仕事量そのものも、責任の範囲も重い時期だと思います。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）9月18日に思考を司る水星が、23日の秋分に太陽がてんびん座に入り、迎えたのが10月です。判断を求められることが増え、決まらないことも多い中で、さまざまな考えを巡らせながら、日々を過ごしているのでは。
てんびん座には10月14日、守護星の愛と美を司る金星が入り、21日には新月がありました。愛情やゆとりが生まれる感覚がある中、22日には海王星が土星の待つ「ルーティンワークや日常生活」のエリアに。土星は現実的な天体。仕事ではかなりのプレッシャーがありそう。仕事量そのものも、責任の範囲も重い時期だと思います。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星が「環境や伝達」のエリアに。さまざまな人と関わりながら、自分の意思を固めていく必要がありそう。ただ10〜30日は水星が「逆行」し、混乱を極めます。5日の満月、8日の天王星の移動を経て、求めるものが明確になっていくでしょう。
