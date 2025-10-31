2025年10月を頑張った「おとめ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そんな中、10月7日の満月に守護星の思考を司る水星が「環境や伝達」の部屋に入ってからは、ここには行動を司る火星もあり、献身的に周囲に尽くしていたのでは。21日の新月頃からは新たな流れが。人との関わりも増えてきていることでしょう。
22日には海王星が土星の待つ「人間関係」のエリアに入っています。不信感を乗り越えて、信頼関係を育てていきたいタイミング。29日に水星が移動してからは、精神的な自由や開放感がとても大切に思えそうです。
【この記事の筆者：Saya】
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）おとめ座には10月14日まで、愛と美を司る金星が滞在していました。この夏から秋にかけて、おとめ座では2回の新月、また1回は「食」でもあり、激動だったかもしれませんが、それを癒やすように、整えるように、金星が助けてくれていたはずです。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星が「居場所」のエリアに。少しランクアップした場所に出入りすると刺激が得られそう。ただ10〜30日は水星が「逆行」するので、さまざまな連絡が。5日の満月、8日の天王星の移動を経て、「自分を愛する」テーマがやってきそう。
