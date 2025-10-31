2025年10月を頑張った「しし座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
ただ、同じ日には思考を司る水星が「居場所」の部屋に入りました。ここには行動を司る火星もあり、胸に燃えるものがありつつも、居場所のために献身的に働いているイメージです。
14日頃からは身近な場所で楽しみつつも、パートナーとの間でもがっつり取り組んでいるテーマがありそう。21日の新月、22日の海王星の移動、23日の守護星の太陽の移動を経て、チームの雰囲気も変化。心細さがありつつも責任感に目覚める感覚が。
29日頃からはストレスを発散したくなっていませんか。にぎやかな雰囲気のある月末になりそう。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）表面上は穏やかな日々を過ごしてはいても、10月7日の満月では「ステップアップ」への強いビジョンが湧いてきたかもしれません。異動や独立へのひらめきが生まれた人も多そうです。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星が「恋愛や創造、子ども」のエリアに。飲みに行きたくなりそうですが、10〜30日は水星が「逆行」するので、はしゃぎすぎには気を付けて。5日の満月、8日の天王星の移動を経て、仕事に対する向き合い方も変わってきそうです。
