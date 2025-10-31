乃木坂46・池田瑛紗が表紙を飾る『グラビアチャンピオン』VOL.10が10月31日（金）に秋田書店より発売された。

【画像】『グラビアチャンピオン』VOL.10は裏表紙も池田瑛紗が飾る「完全池田特集号」

記念すべき第10号の表紙＆巻頭を飾るのは、乃木坂46の人気メンバーであり、現役の東京藝術大学生としても注目を集める池田瑛紗。さらに今号は、裏表紙も池田瑛紗が飾る“完全池田特集号”として話題を呼んでいる。

今回の巻頭超特大グラビアでは、アイドルとして、そしてアーティストとして活動する池田の二面性にフォーカス。真っ白なワンピースを自ら絵の具で彩っていくアートシーンなど、表現者としての瑞々しい感性が詰まった内容となっている。本人は「服を汚さないように気をつけて描くことが多いので、逆に思いきり色を塗るのが新鮮でした」と撮影を振り返る。

ロングインタビューでは、全国ツアーで感じた危機感や、後輩である6期生への思い、グループのために“自分だからこそできること”を模索する姿など、23歳の今の心境を率直に語っている。アーティストとして、そして乃木坂46の一員としての“覚悟と責任”がにじむ内容だ。

特別付録として、池田瑛紗の両面ポスターも封入。ファンにはたまらない豪華仕様となっている。さらに、セブンネットショッピング限定でポストカードAが特典として付属。

今号では、各坂道グループの“次世代エース”たちも登場。乃木坂46・増田三莉音、日向坂46・坂井新奈、櫻坂46・中川智尋が、それぞれ『週刊少年チャンピオンメディア賞』受賞後、初の『グラビアチャンピオン』出演を果たした。インタビューではオーディションを振り返り、グループ加入後の成長や目標を語っている。

加えて、グラビア界注目の福井梨莉華、AKB48の鈴木くるみ、そして人気声優・前田佳織里と相良茉優といった豪華ラインナップも掲載。ビジュアルとインタビューが融合した充実の一冊となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）