『花とゆめ』2号が12月19日（金）に白泉社より発売される。

【画像】『暁のヨナ』が完結する『花とゆめ』2号、付録詳細

『花とゆめ』2号では、草凪みずほによる大人気連載『暁のヨナ』がついに完結を迎える。2009年17号から16年にわたり連載され、多くの読者に愛されてきた本作。クライマックスに向けて、雑誌『花とゆめ』では特別企画を多数実施される。大人気の複製原画ふろくや、描きおろしアクリルスタンドふろくなどここでしか手に入らないグッズが目白押しとなっている。

『暁のヨナ』第275話掲載予定の『花とゆめ』1号では、付録に『暁のヨナ』複製原画16枚セットが。『暁のヨナ』最終話が掲載予定の『花とゆめ』2号では『暁のヨナ』描きおろし等身アクリルスタンドが付録として付属する。『暁のヨナ』の掲載予定のない『花とゆめ』24号では、付録に『暁のヨナ』色紙風イラストカードと、『春の嵐とモンスター』コミックかけかえカバーが付属する。

アニメイト限定で、『暁のヨナ』最終話が掲載される雑誌『花とゆめ』2号の有償特典付きも発売予定。暁のヨナ』最終章開幕を記念した、『花とゆめ』＆『ザ花とゆめ』購入での複製原画特典企画をアニメイト限定で連続実施中だ。完結にむけて数々の媒体で『暁のヨナ』祭りが開催されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）