マジック・ジョンソン氏、大谷は「日本を背負っている！」

元NBA選手でドジャースの共同オーナーを務めるマジック・ジョンソン氏が、大谷翔平投手について「世代を代表する才能の持ち主」と絶賛した。米放送局「FOXスポーツ」の番組で、大谷の影響力をマイケル・ジョーダンやタイガー・ウッズと同等レベルと評価し、「日本を背負っている」点で他のスター選手との違いを強調した。

ジョンソン氏は10月28日（日本時間29日）の同局番組で、大谷の活躍について問われると「世代を代表する才能の持ち主だ。私たちはこれまで、マイケル・ジョーダン、タイガー・ウッズを見てきたけど、彼も希少性が高いカテゴリの中に含まれている。私たちが今まで目撃したことがないようなことを成し遂げている」と語った。

ワールドシリーズでの活躍にも言及し「（第3戦では）9打席9出塁。2本塁打。アンビリバボーな男だ。彼は世界中のファンを虜にした。彼は野球選手だけではなく、著名人でもある」と評価した。

元ヤンキースのデレク・ジーター氏から、過去にロサンゼルスに移籍したコービー・ブライアント氏やシャキール・オニール氏、ウェイン・グレツキー氏との違いを問われると、ジョンソン氏は「彼らは国を背負っていなかった！」と笑いながら回答。「彼は日本を背負っている！ （ドジャース）ファンも彼のことを愛している。グラウンド内外の影響力を考えると、どちらかというとコービーに近いかな。謙虚な青年で、本気で私たちが思う史上最高になろうとしている」と続けた。

大谷が特別な存在である理由について、元ヤンキースのアレックス・ロドリゲス氏に問われると「彼はチームで一番の練習熱心だ。恐らく、球界を見渡してもそう。体のケア、きっちりした野球をしようという信念がある。勝ちたいからここに来たんだ。エンゼルスで負け続けていたから、勝ちたい、ワールドシリーズでプレーしたいと思っている。非常にいい形でそれが出来ている」と大谷の姿勢を高く評価した。

NBA史に残るレジェンドからの称賛は、大谷がスポーツ界全体で特別な存在として認識されていることを物語っている。ワールドシリーズでの今後の活躍にも、さらなる期待が高まりそうだ。（Full-Count編集部）