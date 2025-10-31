¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤é¤±¡×À¥¸ÅÍøÉ§à¥Þ¥é¥½¥ó³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂç½¸·ëá°û¤ß²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÌÌ¡¹¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸Â·¤¤¡×
¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î»³Ãæ¿Ìï¶µ¼ø¤é¤¬ÊÂ¤Öà´ñÀ×¤Î1Ëçá
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÀ¥¸ÅÍøÉ§¥í¡¼¥É¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¡¼(69)¤¬X¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖË¿Æü¡£º£Ìë¤Ï¥ª¥È¥³¤À¤±¤Î¥Þ¥é¥½¥óÃÌµÁ¤Ç²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿! µ¤¤Î¤ª¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤È°û¤à¥Ó¡¼¥ë¤Ï³ÊÊÌ¤Ë»Ý¤¤¤â¤ó¤À¤Í! ¤Ï¤ë¤Ð¤ëË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»³Ãæ¿Ìï¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¼ñÌ£¤Ë¤¹¤ë2012Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»³Ãæ¿ÌïµþÅÔÂç¶µ¼ø(63)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²òÀâ¼Ô¤Î¶âÅ¯É§¤µ¤ó(61)¡¢½»Í§ÅÅ¹©Î¦¾åÉô´ÆÆÄ¡¦ÅÏÊÕ¹¯¹¬¤µ¤ó(52)¡¢ÁáÂç¶¥ÁöÉô±ØÅÁ´ÆÆÄ¡¦²ÖÅÄ¾¡É§¤µ¤ó(54)¤é¡¢Ä¹µ÷Î¥³¦¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÌÌ¡¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤é¤±¡×¡Ö³§ÍÍ¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤é¥ª¥â¥·¥í¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£