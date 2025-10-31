今年就任したソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）は、小久保裕紀監督（54）と日々、コミュニケーションを取りながらサポートした。チームは5年ぶりの日本一を達成。一方で、「未来のホークス」を見据えて様々な布石を打ってきた今季を城島CBOに振り返ってもらった。（聞き手＝久保安秀）

◇ ◇ ◇

―CBOとしてスタートしたこの1年の総括をお願いします。

今年、ホークスに戻ってきたわけではなく、もう4、5年になる。徐々に仕事も増えて、役職も少しずつ責任のあるところになりながら、CBOというフロントで権限を持つ立場になった。現場もそういう状況、立場を分かってくれて、温度差とか戸惑いとかっていうのは（今年のスタートから）全然なかった。小久保監督とも野球の話をしていく中で、現場のトップとフロントのトップという役職があったから、物事がスピーディーに進むようになった。

―苦しいシーズンを勝ち抜き、CSもギリギリの戦いを制して日本一にたどり着いた。

2025年の今年、2024年を勝ったっていうのは完全に小久保監督の手腕であって、正直僕の手柄では全くない。この組織をつくっていったのは、もう何年も前の先輩たち。育成とかドラフト、補強でチームをつくった。そこに小久保監督が毎日采配を振るって勝利に導いた。先輩たちがやってきたのが、今やっと実を結んだ。

―城島CBOの仕事は未来のホークスにつながっている。

その通り。僕の今やってる仕事が身を結ぶのは、ドラフトで獲得した選手たちが順調に伸び、活躍した時でしょう。コーディネーター制度がしっかり定着して、1軍から4軍までの風通しが良くなって、選手へのコーチング、コーチへのコーチングもしっかりできて、やっと僕の仕事が少し実を結ぶ。

―3年後 5年後 10年後のホークスが大きな実を付けるために、今種をまいている。

地域貢献だったり、ファンサービス、オフのイベントなども選手会にお願いする。なぜこういうことをしなければいけないのかを伝える。今こうやってお客さんが球場に入ってたくさん応援してもらっている。それが、やっぱり先輩たちが積み重ねてきたもの、伝統となって、今にこうなっている。ひょっとしたら、またお客さんが入らない時代も来るんだよっていうこと。お客さんが少なかったり、（ホークスが）弱かった時代を知ってる監督とフロントにいる僕らがそういうことを知ってるということは、価値観を共有する意味で大きい。悲しい過去ではありますけど、強みだと思うんですね。そこからチームが強くなって、お客さんが入って、これ逆かもしれないですね。お客さんが入るようになったらチームが強くなったかもしれないし、チームが強くなったから、お客さんが入ってくれるのかもしれないけど、今この状況はやっぱり自分たちがこの1年、2年勝ったからじゃないんだよっていうのをこうしっかり伝えるのも、僕の仕事だと思います。

―ホークスの歴史を紡いでいくのも大切な仕事だ。

1999年に初優勝しましたよね。あの時グランドにいたのは、根本（陸夫）さんが獲得して育ててくださった選手たち。そこで采配を振るったのが王さんなんですね。適材適所で人を使って采配を振ってその日の勝敗を積み上げたのは、王さんですけど、あの人材を集めたのは間違いなく根本さんなんですね。それを今、僕と小久保さんがやっている。だから、僕の答えというか、実はまだ結んでないです。

―一方で、現在の強さが未来に引き継がれる。現状へのアプローチもあった。

今年で言うと、現場の要望にスピーディーに応えられたんではないかなという自負はあります。今年でいうと開幕の時は想定していなかった長谷川スキルコーチ、伴メンタルコーチのベンチ入りでしょう。例えば、大きな組織だと要望があって、会議から承認、実行と1週間、日かかってしまうかもしれない。野球のスケジュールは毎日、進んでいるので、選手の入れ替えがある。アイデアをもらって、次の日にGOを出せたっていうのは、小久保監督が僕に話してくれて僕がすぐにその会議にかけて、翌日実行できた。1週間後だったら、状況が変わったかもしれないし、手遅れになったかもしれない。日々いろんなことが起きているので、監督とはシーズン中から来年のこと再来年のこと話しますし。人材っていうのはすぐできないんで、アクシデント、イレギュラーなことにいかに素早く対応、解決できるか。そのために僕がいると思っている。

―試合の結果やプレーを見ながら、（トレードや補強ポイントの）決断を迫られることも出てくる。

僕がシーズン中に球場で野球を見る機会が少なくなりました。正直言えば、ほぼ見てないです。外国人の獲得であったり、アママチュアスカウトとの情報交換であったり、スポンサーさんとの付き合いだったりっていうのも、まさにそれが僕の今の仕事。開幕戦ともう優勝が決まる直前、クライマックスシリーズ、日本シリーズは全部見ますけど、それぐらい。筑後は2軍から4軍までいるんでね。筑後ではゲームを見たり、その練習を見たり。選手が120人いるってことは、コーチもそれに合わせただけいます。もちろんスタッフも多いですし、データ分析もあるので人も機械もたくさん必要。その連携だったりチェックだったりっていうのはやっぱり多くなりますよね。

―小久保監督、つまり現場の要望に対応するには普段のやりとりが必要だ。

小久保監督とのそのコミュニケーションっていうのは、その都度取っている。何かあれば電話がかかってきたりとか、ドームなら必ず毎日いるんで。僕も報告があれば必ず監督にも話すし。「監督はいつも孤独だ」ってよく王会長が言ってました。僕が常勤する前、たまに来ると、「工藤のとこ行けよ」とかって言われて。工藤さんのところに行ったら、怒られるし。でも王会長が「監督は孤独なんだ。行って文句を言われるだけでいいから行ってこい」っていうのをよく言われてたんですよ。それがよくわかるような気がします。例えば弱みをコーチにも見せられないし、愚痴も言えないし。小久保監督っていうのはすごく強い方。でもやっぱり僕にだけ、僕にしか話せないこともたくさんある。今年はやっぱりそれが多くなった気がしますね。監督室で話したり、電話で話すこともある。例えば「なんかありますか」「なんもないよ」って言うことがあっても、試合後、必要なことが出てくる。

―小久保監督に多くの選択肢を提案することもある。

例えば今年、柳田がけがする前に山本（恵大）の状況がいいっていうのは、監督と話してて。（結果的には山本の支配下契約は）柳田がけがしたからだったんですけど、その前から監督の頭の中のイメージには山本っていう選手が今こういう状況でいいんだと。で、支配下もありますよっていう話をしてたタイミングもあったと思うんですね。こういう準備の話はなくなることもあるんだけど、事前に話すこともいっぱいある。ピッチャーの状況だったり、まあデッドラインのトレードだったり、支配下にするしないの問題もあります。予定や予想されることは常に話しているような感じですかね。

「嫌なのは佐々木麟太郎君が悪者になること」…次ページ

―今年はリチャードのトレードがあった。周囲の驚きもあったが、リチャードにとってはプラスに働いた。

他球団に移籍して活躍ししない選手をうちは育成していない。よそでも活躍できる選手をつくっている。どこの球団もポジションが9個しかないんで申し訳ないけど、今の状況では、うちではリチャードに打席を与えられなかったわけですよ。ですから、よそで打席に立てば、打つ選手ですし、魅力的な選手であるのは十分に分かっている。もちろんうちに来た2人の選手も、十分に未来で戦ってくれると思っています。リチャードが巨人で活躍したから、うちが失敗。うちに来た選手が活躍したから成功じゃないんですよ。移籍した選手がよそで活躍しても失敗とは思わないし、むしろもっと活躍する選手だと思っている。それがうちの組織だと思うんで、「トレード＝球団が要らなくなった」っていうのは、いいかげんに古い感覚でしょうね。

―それもCBOの仕事。CBOの重要な決断になってくる。 そこは間違いなく、僕の仕事なんで、そういう決断をどんどんしていくっていうのが、まあ僕が来た意味。

―小久保監督とのコミュニケーションは、スムーズにいってるっていう印象だ。

改めて僕と小久保監督の後ろには、やっぱり王貞治ていうでっかい後ろ盾があるんですよ。だから仕事はどこの球団よりもスムーズにいかなきゃおかしいと思う。鳥が初めて目にしたものを親と思うじゃないですか（笑）。小久保監督は1年目の監督が根本さんでしたけど。2年目から、僕はもう最初からずっと王監督。その影響はもろに受けてる。僕らの共通認識が一緒だっていうのは、すごくことが進みやすい。価値観が一緒っていうのは大きい。マージャンの打ち方は、僕はおやじを見て育った（笑）。小久保監督は誰で育ったか知らないけど、マージャンの打ち方は違いますね（笑）。

―マージャンは息抜きやコミュニケーションもなる。

以前はオフになったら、ちょこちょこやっていたけど、小久保監督は、監督になってからはやってませんね。監督になってから1回もしてない。マージャンをやらなくてもコミュニケーションは取れています。やっぱりコミュニケーションが不足すると、いろんな弊害が起きるんで。小久保さんには、常にいろいろと言いやすい。嫌なことでもというか、その言いにくいことでもちゃんと言える間柄が必要だと思うんだけど。それに小久保さんには、僕が言わないとみんな言いにくいだろうし。

―どんな間柄でも伝えにくいこともある。

小久保監督は「2軍監督を2年間したっていうのが大きい」って自分でも言ってるように少なからずうちの組織が何をしたいのかっていうのは本当によく理解されてるんですよ。だから小久保監督のアイデアで、「今だったらこの選手を上げられるけど、今の時期だったらこれができるけど」って。「今のチーム状況だからチャレンジできることがあるんだけど」っていうことがたくさんあった。僕らからするとすごく助かったことがいっぱいあるんですよ。例えば、今年順調なら、来年チャンスがあるという選手。それが小久保監督のアイデアで1軍の経験が早まったり。そのおかげで、成長が早まったりという例もあるわけですね。本当は僕が抱えてる組織、逆に言うとコーディネーターが先に提案すべきこと。それを監督に提案してもらえた。改めて小久保監督の視野の広さを実感した。本来は、小久保さんはこの選手たちで戦って勝つということだけでフォーカスするだけでいいのに、数年先の成長という僕らの仕事まで見えている。自分としもちょっと反省させるようなことがありました。正直言えば、チームがうまくいってない時に、目の前の試合で、手いっぱいなはずなのに、そこまで見させてたっていうのは、自分の非力さ、力のなさを感じたましたね。

―城島さんがメジャーから復帰後、在籍した阪神との日本シリーズを戦った。

藤川監督、球児もそう。一緒にやってましたし。実際にプレーした選手はホークスよりも阪神の方が多いですよ。スタッフやコーチも知ってる人が多いのは阪神です。（藤川監督の采配については）シーズン中の戦いは僕は全然見てないので、分からないですけど。

―ドラフトでも小久保監督が出席しないなどホークスの独自色が出た。

ドラフトって僕らの感覚では現場の仕事じゃないと。アメリカも（ドラフトは）時期的にシーズン中なんで当然監督は出ない。これについては、小久保監督もすごく理解があった。うちらは常に日本シリーズを戦うことを目標にしている。そのスケジュールで年間を逆算している。今年は特にホームで始まった。日本シリーズ開幕の2日前に監督がドラフトに出て、しかも選手獲得のあいさつまで行くこともある。これでは仕事が多すぎるね。ドラフトは、僕らフロントの仕事ですね。そういう分業制っていうのは、日本のプロ野球まだ曖昧で明確になってない。そういう部分の改革の一歩として任せてもらった。それができるのは、王会長がいるから。あそこに会長がいて、選手出身の僕がいてっていうので、成立する部分もある。

―佐々木麟太郎選手の交渉権獲得も大仕事だった。

あんなにうれしそうな王会長、久しぶりに見ましたね。僕が一番望んでいないというか、嫌なのは佐々木麟太郎君が悪者になること。（ホークスに）来ても来なくても、彼が悪者にならなければいいなという思いはある。ホークスが指名したことで、彼が悪者にならなければいいなっていうのはあります。一方で、DeNAが先に指名した。僕らは2位じゃ佐々木君を指名できなかった。そこはうちのスカウト陣、編成を褒めてほしい。例えば、3位とか4位とかね。リスクを負わずに取る球団もあるのかなと思いつつ、1位でいった。それで交渉権を引き当てられた。

―CBOとしてスタートした1年目、リーグ優勝、日本一、当たりくじと良い仕事がつながった。

ドラフトのことを考えれば、リーグ優勝は6分の1。ずっと優勝争いするチーム、資金力を含め、それだけ補強できるのは、オーナーがしっかり出してくれている球団でもあるから。うちの場合は、見て分かるように、小久保監督っていう名監督が就任して2年続けて勝った。これまでの藤本監督、工藤監督、秋山監督も優勝争いをしてくれた。いいシェフがいても、いい材料がなかったら、いい食事は作れないんですよ。僕らはいい材料を用意するのが仕事。その後は名シェフにどんな料理を作るか。例えば、前の年は投手で勝った。今年は野手で、打線で勝った。来年はどうなるか分からない。戦い方を選ぶのは監督。ただ、そのバリエーションは多く持ちたいなっていうのは、僕らフロントの思い。しっかり用意すれば、あとは現場の小久保監督の手腕。そこに、米ないぞ。麺ないぞっていうふうにならないようにはしなきゃいけないなっていう思いがある。

―ソフトバンクホークス誕生した時からある「めざせ世界一！」というスローガンがある。

捉え方だと思うんですよ。あのオーナーのメッセージ。ジャイアンツのV9を超えるV10を超えろというのは、少なからずあると思う。ただ本当にそうなのかなと。メジャーリーグのワールドシリーズを勝ったチームと、日本一になったチームが試合をする。そういう状況をつくって勝ちなさいというよりもっと深い意味があるのではないか。例えば、メジャーのナンバーワン監督でも、うちの小久保監督でも、そのチームにとって替えの効かない監督になりなさい。もちろん監督だけじゃない。選手も同じ。スタッフでも新聞記者でもその世界でかけがえのない存在になりなさい。それだけの努力をしていますか？というメッセージにでもあると思っています。単純に数字だけで目指す世界一、連覇したら達成かと言ったら、そうではない。連覇するために、替えの効かない人材になっていますか、常にアップデートできていますか？というメッセージに思える。常日頃からそう考えてやっています。僕の場合、CBOは（日本ハムの）栗山さんと2人しかいないから、競争率は低いですけど（笑）。