¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¦¥³¥¹¥×¥ì¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHAPPY HALLOWEEN¡×¤ÈÄÖ¤ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë#µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²4¿Í¤¬¿Íµ¤Ì¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£·¦ÄÍ¤Ï°Ë¹õ¾®ÇÎÆâ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÇºÊ¤ÎPINKY(ËÜÌ¾·¦ÄÍÍ¥¹á)¤Ï´ÅÏª»ûÌ©ÎÜ¡¢ÇÐÍ¥¤ÇÄ¹ÃË¡¦°¦Î®¤ÏãÞÌçÃº¼£Ïº¡¢Ä¹½÷¤¬·ª²ÖÍî¥«¥Ê¥ò¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¡ÖËèÇ¯³Ú¤·¤ß!º£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤!¡×¡ÖËèÇ¯¤³¤ì¸«¤Æ¤¢¤Ãº£Æü¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤À¡ª¤Æ¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï·¦ÄÍ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ã¡×¡Ö¼Â¼Ì¤Î¤è¤¦¡Ä¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÉã¤ÈÂ©»Ò¤ò¸«´Ö°ã¤¨¤¿¡×¡ÖÇ¯¡¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö²ÈÂ²Á´½¸Ãæ!¡×¡ÖÍÎ²ð´¶¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡·¦ÄÍ¤Ï2012Ç¯¤«¤éËèÇ¯²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡£ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£