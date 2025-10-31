¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿Í¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Í¡×¤Ä¤¤¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ª±àÅÄºÌÇµ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Íè¤ÎÌµÅ¨¤Î¥¹¥¿¡¼¡×
¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÎÇØ¸å¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î±àÅÄºÌÇµ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î»É·ãÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿½é¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖºÌ¡Á¤¤¤í¤É¤ê¡×(Åì¥Æ¥Ë¥¹À°¹ü±¡)¤òÍèÇ¯1·î¤ËÈ¯Çä¡£¿åÃå¤äÉô²°Ãå¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¡Ö±àÅÄºÌÇµ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê´é¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÇØ¸å¤«¤é»£¤Ã¤¿ºÝ¤É¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿Í¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Íè¤ÎÌµÅ¨¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ã¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀµµÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±àÅÄ¤ÏºòÇ¯8·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£