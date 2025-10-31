“死刑望んだ”28歳男に「無期懲役」宝塚クロスボウ殺傷「間接的に自殺を果たす事が目的。無理心中の要素がある事を否定できず」

２０２０年に兵庫県宝塚市で、家族４人をクロスボウで殺傷したな男（２８）に、神戸地裁は「無期懲役」を言い渡しました。“死刑を望んでいた男”に、無期懲役が言い渡された理由とは。



「主文、被告人を無期懲役に処する」



裁判長が判決を言い渡す間、被告はじっとうつむいたまま座っていました。



▽「３人以上殺さないといけないということを学校で習っていた」



判決によりますと、野津英滉被告（２８）は２０２０年６月、宝塚市の自宅でクロスボウを使って矢を発射し、同居していた祖母・母・弟の３人を殺害。さらに伯母も殺害しようとしました。





これまでの 裁判 で野津被告は、起訴内容を認めたうえで動機について… 検察 官「 家族 のうち、誰か１人を殺すのではだめだった？」野津被告「自分が死ぬために 死刑 になるには、３人以上殺さないといけないということを学校で習っていたので、わざわざ３人殺しました」 検察 側は「症状の程度は重篤なく、完全責任能力が認められることは明らか」として、 死刑 を求刑。一方、弁護側は「自閉スペクトラム症が動機形成に強い影響を与えた。当時、被告は 心神 耗弱の状態にあった」として、懲役２５年が相当と主張していました。▽「被告の反社会性が発露した事件とも言えない」「生涯をかけて償いをさせるのが相当」１０月３１日の判決で、神戸地裁（松田道別 裁判 長）は、事件当時の被告に完全責任能力があったと認定。「近隣住民に不安や恐怖を与えたばかりか、事件後にクロスボウが法規制されるなど、社会的影響も軽視できない」と指摘しました。一方で「 死刑 になることにより間接的に自殺を果たすことが目的となっていて、本件犯行に無理 心中 の要素があること自体は否定できない。極めて自己中心的な犯行とまではいえず、被告の反社会性が発露した事件とも言えない」として、「 死刑 を選択することが真にやむを得ないとまでは言えない」と判断。「生涯をかけて自らの罪の重さと向き合わせることにより、償いをさせるのが相当」として、野津被告に対し無期懲役を言い渡しました。