堺雅人、“出不精”の心理語る「となりの駅に行きたくない！」「行きたい場所は今いる場所」
俳優の堺雅人（52）が、31日放送のNHK総合『あさイチ』（前8：15〜）のSNSに登場。出不精の心理を語った。
【写真】「いや！」きっぱり宣言した堺雅人
同番組の“アフタートーク”とし、視聴者からの質問に答えた。「日本最西端の島から応援しています！堺さんがいま行きたい場所はどこですか？」と聞かれ、「僕は基本的に出不精なので。基本自分の…駅からでたくない！」ときっぱり。「となりの駅に行きたくない。なるべくそこの商店街で全部済ませたいです。だから行きたい場所は、今いる場所！」「となりの駅もいや！」と言い切った。
スタッフが「お忙しいですもんね…」と気遣うと、「忙しいというか…昔からそうなんですよ」と説明。TBS系日曜劇場で2026年に放送予定のドラマ『VIVANT』続編のロケ地について「しぶしぶ、アゼルバイジャンにも…行っている（苦笑）。エジプトにも…4泊5日だよ、すごかった！でも、とっても楽しかったです」と我に返った。
