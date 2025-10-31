THE ALFEEのメンバー桜井賢の地元・埼玉 秩父にて、『THE ALFEE百貨店』および『THE ALFEE’S LEGACY〜51年目の冬祭り〜 秩父特別バージョン』が開店／開催されるほか、秩父鉄道とTHE ALFEEのコラボレーション運行が実施されることが決定した。

2024年8月にデビュー50周年を迎えたTHE ALFEEは、東北三大祭りである“青森ねぶた” “秋田竿燈まつり”とのコラボレーションや、世代やジャンルを超えたトリビュートアルバム『五十年祭』リリース、名曲「メリーアン」を大胆にアレンジした「メリーアン音頭」の発表など、記念すべき一年を“お祭り騒ぎな一年”と題して精力的に活動してきた。

2025年夏にデビュー51年目を迎え、“祭りは続く”と題して“秋田竿燈まつり” “青森ねぶた”に新作バージョンが登場し、また新たに“仙台七夕まつり”とのコラボレーションも実現した。また、横浜アリーナ公演では『THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025』と題したTHE ALFEE監修による秩父バスツアーを発表、700名を超えるファンが抽選に参加した。

そして今回、新たに発表されたのが、期間限定による『THE ALFEE 百貨店』開店と、全国11箇所を走り回ったTHE ALFEE展の秩父特別バージョン『THE ALFEE’S LEGACY〜51年目の冬祭り〜』の開催だ。加えて、秩父鉄道SLパレオエクスプレスや普通列車での『THE ALFEE特別列車』の運行や、記念乗車券の販売も行われる。

『THE ALFEE 百貨店』では、買い物をするとTHE ALFEEのオリジナルショッパーがもらえるほか、店内アナウンス(事前録音)をメンバー3人が担当することも決定した。店内1FのTHE ALFEE特設ショップでは、桜井の実家である“櫻井太伝治商店”のオリジナルグッズや酒類を販売。5F特設会場では『THE ALFEE’S LEGACY〜51年目の冬祭り〜 秩父特別バージョン』が開催される。

『THE ALFEE’S LEGACY〜51年目の冬祭り〜 秩父特別バージョン』は、全国を回ったTHE ALFEE展をベースに、桜井の秘蔵品の追加展示、トリビュートアルバム『五十年祭』のジャケットとなった“誰でもアルフィー”が秩父バージョンとして新装される。また、グッズコーナーでは秩父のゆるキャラ“ポテくまくん”とTHE ALFEEのコラボレーションによる“ポテくまくんアルフィー”のグッズの数々の販売も。さらにTHE ALFEEが現在注目するイラストレーターとのコラボレーション企画“THE ALFEE × 桃桃子 Tシャツ”の発売も決定した。

THE ALFEEとのコラボが全国的に有名な“秩父夜祭”の季節を盛り上げるかたちだ。

■『THE ALFEE 百貨店』

開店期間：2025年12月1日(月)〜12月15日(月)

場所：矢尾百貨店 (埼玉県秩父市上町1-5-9)

営業時間：10:00〜19:00(12月3日は20:00まで)

▶1F特設ショップ内容

・櫻井太伝治商店オリジナルグッズ

・酒類 ほか

■『THE ALFEE’S LEGACY〜51年目の冬祭り〜 秩父特別バージョン』

開催期間：2025年12月1日(月)〜12月7日(日)

場所：矢尾百貨店内5F特設会場 (埼玉県秩父市上町1-5-9)

開催時間：10:00〜19:00(12月3日は20:00閉場) ※入場は閉場の1時間前まで

入場料：1,000円(税込)

※高校生以下無料

※音声ガイド：1,100円(税込)

※前売券の販売はございません。当日会場にて入場チケットをお買い求めください。

▶グッズ内容：

・“ポテくまくんアルフィー”：Tシャツ / パーカー / キーホルダー / 歌朱印

・“THE ALFEE×桃桃子”：Tシャツ

・クリアファイル３点セット

・法被「祭」

■『THE ALFEE監修バスツアー(日帰り)』

受付期間：2025年11月8日(土)10:00〜11月12日(水)23:59

※好評につき3次募集実施決定

電話の場合：平日9:30〜17:30/土日祝9:30〜13:30

ネットの場合：受付期間中ならいつでも可能

抽選期間：2025年11月17日(月)10:00〜11月21日(金)23:59

▼該当ツアー

●秩父夜祭宵宮見物 / THE ALFEE監修：東京発 秩父神社＆ゆかりの地をめぐる秩父夜祭 日帰り(コース番号：3351C4)

●秩父夜祭期間外 / THE ALFEE監修：東京発 関東屈指のパワースポット三峯神社＆ゆかりの地をめぐる 秩父 日帰り(コース番号：3351C5)

阪急交通社 コース詳細：https://tinyurl.com/42hxb666

■秩父鉄道とのコラボレーション運行『THE ALFEE特別列車』

▼『THE ALFEE TRAIN』

運行期間：2025年11月29日(土)〜12月25日(木)

使用車両：7500系1編成

※列車1編成に特別ヘッドマークを掲出、列車内へポスターを掲出して運行

※列車運用のご案内はできませんので予めご了承ください。

▼『SL THE ALFEE EXPRESS』

運行日：2025年12月6日(土)、7日(日)

運行区間：秩父鉄道 熊谷〜三峰口間 ※1日1往復

※SLパレオエクスプレスへ特別ヘッドマークを掲出して運行

※イベント開催区間はくだり熊谷〜御花畑間のみ

※SLのご乗車には、SL指定席券と乗車区間分の乗車券が必要です。

※SL指定席券は乗車日1ヶ月前の0時より秩父鉄道HPにて事前予約受付開始。

▼『THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025開催記念乗車券』

販売期間：2025年11月29日(土)〜2026年2月28日(土)※売り切れ次第終了

販売価格：1,000円 ※硬券乗車券・入場券 各1枚、特製台紙付き

※各イベント・記念乗車券の詳細については、秩父鉄道ホームページにて2025年11月中旬にご案内いたします。

※イベント等の内容は急きょ変更または中止になる場合がございますので予めご了承ください。

秩父鉄道ホームページ：https://www.chichibu-railway.co.jp/

■THE ALFEE＜Autumn Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞

10月09日(木) 東京・府中の森芸術劇場どりーむホール

open17:30 / start18:30

10月12日(日) 福岡サンパレスホテル＆ホール

open17:00 / start18:00

10月13日(月祝) 福岡サンパレスホテル＆ホール

open16:00 / start17:00

10月18日(土) 東京国際フォーラム ホールＡ

open17:00 / start18:00

10月19日(日) 東京国際フォーラム ホールＡ

open16:00 / start17:00

10月25日(土) なら100年会館

open17:00 / start18:00

10月26日(日) 大阪・東京建物 Brillia HALL(箕面市立文化芸能劇場)

open16:30 / start17:30

11月02日(日) 静岡・アクトシティ浜松

open17:00 / start18:00

11月08日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

open17:00 / start18:00

11月09日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

open16:00 / start17:00

11月16日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

open17:00 / start18:00

11月22日(土) 新潟・上越文化会館

open17:00 / start18:00

11月24日(月休) 石川・本多の森 北電ホール

open16:30 / start17:30

11月29日(土) 広島上野学園ホール

open17:00 / start18:00

11月30日(日) 広島上野学園ホール

open16:00 / start17:00

12月05日(金) 栃木・宇都宮市文化会館

open17:30 / start18:30

12月07日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ

open16:30 / start17:30

12月11日(木) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

12月12日(金) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

■THE ALFEE＜Winter Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞

12月23日(火) 東京・日本武道館

open17:00 / start18:00

12月24日(水) 東京・日本武道館

open17:00 / start18:00

12月29日(月) 大阪・大阪城ホール

open16:00 / start17:00

