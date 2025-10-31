相川七瀬、30周年記念特別企画盤『BIGBANG』収録内容公開
相川七瀬が11月8日に発売するデビュー30周年イヤー記念盤『BIGBANG』のブルーレイディスクの収録内容が発表された。
DISC-1には、2024年に開催された＜Live Emotion 2024＞よりZepp DiverCity公演の模様を収録。DISC-2には、織田哲郎、マーティ・フリードマンら豪華メンバーとともに行われた全国ツアー＜ROCK KINGDOM TOUR 2025 ＞ファイナルのZepp DiverCity公演のもようを収め、さらにこれまであまり公開されることのなかったツアーの舞台裏に密着した「Documentary of ROCK KINGDOM TOUR」も収録される。いずれも映像商品化は初となる。
『BIGBANG』は、ミニアルバム三部作『SPARKLE』『STARDUST』『FIREWORKS』（同日発売）に加え、11曲入りアナログLP盤、アナログサイズのフォトブック、ミニアルバム絵柄の差し替えジャケットを三方背BOXに収納した豪華仕様。さらにこれらを飾ることができる特製額縁もセットになったファン必携のスペシャルアイテムとなっている。
『BIGBANG』
mu-mo＆ライブ会場販売限定商品
11月8日の東京・LINE CUBE SHIBUYAでも購入が可能
購入：https://shop.mu-mo.net/avx/sv/item1?jsiteid=mumo&seq_exhibit_id=383400&categ_id=
◼︎CD3枚組+Blu-ray2枚組+アナログ+グッズ(アナログジャケット装丁可能額縁)
AVZ1-32337〜9/B〜Ｄ
42,900円(税込)
収録詳細
三方背BOX仕様&特製デジパック
・CD3枚「SPARKLE」「STARDUST」「FIREWORKS」
・Blu-ray2枚
DISC-1「Live Emotion 2024」@Zepp DiverCity
DISC-2「ROCK KINGDOM TOUR 2025」@Zepp DiverCity
「Documentary of ROCK KINGDOM TOUR」
・アナログLPレコード（11曲収録）
1.夢見る少女じゃいられない
2.BREAK OUT！
3.恋心
4.Sweet Emotion
5.Nostalgia
6.終わりない夢
7.midnight blue
8.R-指定
9.Round ZERO〜BLADE BRAVE
10.ダリア -She knows love-
11.ACROSS
・32Pスペシャルフォトブックレット（アナログサイズ）
・BIG BANG&ミニアルバム三部作アナログサイズ差し替えジャケット
・特製額縁（アナログサイズ）
