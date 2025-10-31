ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８、伊７５ｂｐ　安定した推移続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　2.649
フランス　　　3.427（+78）
イタリア　　　3.398（+75）
スペイン　　　3.155（+51）
オランダ　　　2.801（+15）
ギリシャ　　　3.277（+63）
ポルトガル　　　3.011（+36）
ベルギー　　　3.174（+53）
オーストリア　2.942（+29）
アイルランド　2.884（+24）
フィンランド　3.012（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）