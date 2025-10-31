ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７５ｂｐ 安定した推移続く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７５ｂｐ 安定した推移続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.649
フランス 3.427（+78）
イタリア 3.398（+75）
スペイン 3.155（+51）
オランダ 2.801（+15）
ギリシャ 3.277（+63）
ポルトガル 3.011（+36）
ベルギー 3.174（+53）
オーストリア 2.942（+29）
アイルランド 2.884（+24）
フィンランド 3.012（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
