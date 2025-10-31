ベスト8が出そろった高校サッカー選手権県大会。11月3日に開催される準々決勝の注目カードをご紹介します。



まずは静岡学園と清水桜が丘の名門校対決！



大会3連覇を狙う静岡学園、ドリブル、テクニックを生かしたサッカーは今年も健在！今大会初戦となった浜名戦でも個人技を武器にいきなり4ゴールと強さを見せつけました！





一方、8年ぶりの優勝を狙う清水桜が丘。決勝トーナメント1回戦で清水東との名門校対決を制しベスト8進出を決めました！この両チームは前回大会も準々決勝で激突。静岡学園が3点を奪い、清水桜が丘を圧倒。その後の優勝に繋げました。今大会も準々決勝で実現した名門校対決。果たして勝者は！？（静岡学園 吉田俐軌選手）「静学らしく、ドリブルとショートパスを組み合わせて、目の前の試合を勝てるよう頑張ります。」（清水桜ケ丘 村上太郎 主将）「去年やられていて、同じ相手に２連敗はできない。借りを返すではないが、必ず勝てるように。」続いては、藤枝東対藤枝明誠の藤枝ダービー！まず10年ぶりの県選手権制覇を狙う藤枝東。1回戦の聖隷戦は、先制を許しますが、2年生増田のゴールで追いつくと…。後半には途中出場のストライカー木全が決勝ゴール！逆転勝利で、準々決勝に駒を進めました。一方、4回目の全国を狙う藤枝明誠。こちらも1回戦では、先制されたものの、加藤のゴールで追いつくと、セットプレーの流れから山本陸駆が逆転ゴール！ベスト8進出を果たしました。実はこの両チーム、新人大会、県高校総体でも対戦。新人大会は、明誠が4-0で快勝すると、県高校総体では藤枝東がリベンジに成功。そして、選手権の舞台でも実現した藤枝ダービー。3度目の対決を制するのは。（藤枝東 木全悠太 選手）「（藤枝明誠は）すごくいい相手。自分たちの力を発揮して絶対勝ちたい。」（藤枝明誠 山本陸駆 選手）「（藤枝東には）県総体でも、プリンスリーグでも負けている。次は絶対に勝ちたい。」藤枝ダービーを制し、ベスト4に進むのは。互いのプライドがぶつかる注目の一戦です。準々決勝、そのほかの対戦カードは県総体王者の浜松開誠館は富士市立とのプリンス勢対決、さらに8年ぶりベスト8の科学技術は、磐田東と対戦します。