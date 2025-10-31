65ºÐ¡¦»³ÅÄË®»Ò¡¡¼«¿È¤Î·ÝÉ÷¤ËËÜ²»ÅÇÏª¡Ö19ºÐ¤Î»þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Þ¤ó¤Þ45Ç¯¤¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬30ÆüÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥×¥í¥ì¥¹¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¥ì¥¹´ØÏ¢¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë°úÂà¶½¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬¸Æ¤ÖÃæ¡¢ÉðÆ£¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê»þ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤À¤Ã¤Æ¼ã¤¤º¢¤ÏÈô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢60¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö³Ê¸À¤«¤â¡£¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³ÅÄ¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢»ä¤â¡£»ä¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¡È±¦¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£°ìÈÖ¹â¤¤¤Î¤¬Ãæ»Ø¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡É¤Ã¤Ã¤Æ¡£19ºÐ¤Î»þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Þ¤ó¤Þ45Ç¯¤¤Æ¤ë¡£ºòÆü¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¤ä¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê´î¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤Æ¤ë¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö65¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ÎÊý¤Ç¤Þ¤À¤¤¤±¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»³ÅÄ¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥Ý¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÌòÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥á¤À¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡£º£¤¤¤¤¤³¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£