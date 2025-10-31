俳優の松尾諭（49）が31日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、年内で終了するフジテレビの「酒のツマミになる話」について言及した。

番組内では、この日、年内終了が正式発表されたフジ「酒のツマミになる話」を取り上げた。同番組は24日の放送で、当日に急きょ内容が変更され、過去回が再放送されていた。前週17日放送の予告では「千鳥」大悟ら出演者がハロウィーンのコスプレをしてトークを繰り広げる様子が放送。その中で大悟は金髪のカツラに白いTシャツ姿で、松本人志のコスプレを披露していた。

番組の内容変更について、松尾は「放送してたら、してたで叩かれたりすることもあると思うんですけど、難しい…」と言葉を選びつつ、「ちょっと見てみたかった気はしますけど。大悟さんのコスプレを」と私見を述べた。

降板やクビになった経験について聞かれると、「ないです。やりたくないなっていう仕事はいっぱいありますけど」とぶっちゃけつつ、「ニコニコしてやってます」と答えた。「脚本を読んで“なんじゃこりゃ”っていうのもありますし、“なんじゃこいつ”っていうやつもいっぱいいますから。でも、ニコニコして」と笑わせた。

しかし、“なんじゃこいつ”と思った人物から再オファーが来た際には、「やりますね」とオファーを受けると即答。「でも、2回目やると“あれ、前ほどでもないな”っていうのもあるし、やっぱり“あかんかったな”って。良いも悪いも縁ですから」と経験を語った。