¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡¢¡ØNext Chapter EP¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ð¥ó¥É´¶¤È¥Ý¥Ã¥×¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¸½ºßÃÏ¡Öº£¤Î¼«Ê¬Ã£¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤¬2023Ç¯¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òÆ±»þ¤Ë·Þ¤¨¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤«¤é3Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²»³ÚÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¤¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë12th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Ordinary Road¡Ù°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëºÇ¿·EP¡ØNext Chapter EP¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥Û¥ê¥¨¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â±®¤¨¤ë¡£
¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(Vo, G, Key)¡¢¥Ê¥«¥ä¥Þ¥·¥ó¥Ú¥¤(Dr)¡¢Æü¸þ½¨ÏÂ(B)¡¢Âç»³½ã(G)¤È¤¤¤Ã¤¿4¿Í¤¬»ý¤Ä¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¤Ê´¶À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¶ÊÄ´¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤ÀºÆÏ¿¤ò´Þ¤à4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·ºî¤¬¡¢¡ØNext Chapter EP¡Ù¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½Âê¶Ê¤òÄ°¤±¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤È¤òëð¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤ÀÃ¯¤â¤¬¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È¼¡¤Î¾Ï¡É¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¥Û¥ê¥¨¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¥Ð¥ó¥É´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä
¢£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡¡ØNext Chapter EP¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼¡¤Î¾Ï¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢8·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿É½Âê¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤é¡¢²æ¡¹Á´°÷¤Ç¼¡¤Î¾Ï¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²Î»ì¤«¤é¡ÖNext Chapter¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤ÎEP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤ÎEP¤òºî¤ê»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡ÖNext Chapter¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖNext Chapter¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¿·¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢Ä´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Îºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖNext Chapter¡×¤Ã¤Æ¶Ê¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëº£Ç¯2·î¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Àï¸å80Ç¯¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤ÏÀï¸å70Ç¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡ÖNO ¡ÁÌ¿¤ÎÀ×¤Ëºé¤¤¤¿²Ö¡Á¡×¤È¤¤¤¦È¿Àï¥½¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢2015Ç¯¤Ë¡£¤¢¤Î¶Ê¤ÏÄ¹ºê¤Î¥Õ¥§¥¹¡ãSky Jamboree¡ä¤Ç¥È¥ê¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤ÇÈäÏª¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÖNext Chapter¡×¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦½ñ¤Êý¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£10Ç¯Á°¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤ÊÁÓ¼º¡¢µ¾À·¤Î¾å¤Ëº£¸½ºß¤ÎÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£Èá´Ñ¤·¤¿¤ê¡¢ÀäË¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤Ë¡¢¤·¤«¤â¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¡£¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¿ÍÃ£¤È°ì½ï¤Ë¼¡¤Î¾Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢¸ý¤º¤µ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡ÈThe music is the magic, never hurts anyone¡É(¡á²»³Ú¤ÏËâË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤)¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï²»³Ú¤¬°ìÈÖ¤À¡¢¤È¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤¨¤¨¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï±Ç²è¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ2»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¸«¤ë¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤À¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬²»³Ú¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡ÖNext Chapter¡×¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¯»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§°Õ¼±¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¡¢Ç±¤¯¤ì¤º¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬»ý¤Ä¸ì´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñ¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ì´¶¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤«¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êý¸þÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¥Ð¥ó¥É´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥»¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤â»È¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ç¥£¥ì¥¤¤ò³Ý¤±¤¿¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ç80Ç¯Âå¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¡Ç80Ç¯Âå¤Ã¤Ý¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡£2000Ç¯Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ80¡Çs¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê²»ºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥í¥Ã¥¯¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤â¤±¤Ã¤³¤¦Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿¡ØFuture Soundtrack¡Ù¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥·¥ó¥»´ó¤ê¤Î²»ºî¤ê¤ò¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢É÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ý¥ê¥¹¤È¤«¥Ë¥å¡¼¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¤È¤«¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥ê¥¹¤È¤«¥Ë¥å¡¼¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¤È¤«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿2000Ç¯Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î²»¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¸µ¡¹¤Ï¡Ç90Ç¯Âå¸å´ü¤ÎUK¥í¥Ã¥¯¤È¤«¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤«¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¤¬¼«Ê¬¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÖNext Chapter¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ä¾ÀÜ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿À¤Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±À¤Âå¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â²¼¤ÎÀ¤Âå¤Î²»¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÎØ¾§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëB¥á¥í¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±¦¤«¤éº¸¤Ë¿¶¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥í¤Î¥ê¡¼¥É¥®¥¿¡¼¤¬¥«¥Î¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥¨¡§²Î¤ÏËÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥¿¡¼¤ÏOJ(Âç»³½ã)¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥«¥Î¥ó¤Ï°ì²óÁ´ÉôÏ¿¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦1ËÜ(¥®¥¿¡¼¤ò)Â¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤ÆOJ¤«¤éÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¤«¤éÂ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã±½ã¤Ë¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤«°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿Ò¤Í¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ï¤Ã¤ÈÁ®¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤º¤Ã¤ÈäÆ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÂçÂÎ¡¢¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤Î¤Û¤¦¤¬µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤È¤«¡¢µ¢¤ëÅÓÃæ¤È¤«¤Ë·ò¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖNext Chapter¡×¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎEPÀ©ºî¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤¤¤¨¡¢¡ÖNext Chapter¡×¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤È¡ÖMy Rainy Valentine¡×¤â¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µîÇ¯¡¢¡ØThe Ordinary Road¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ç¤Ã¤Æ½Ð¤½¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¶Ê¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤·¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢º£²óEP¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²áµî¶Ê¤ÎºÆÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁö¤ë´ä (EXTENDED ver.)¡×¤ò´Þ¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎEP¤¬¸½ºß¤Î¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤Î¥â¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤È¤¤¤¦¤«¡¢1¶Ê1¶Ê¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤Î¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸½ºß¤Î¥â¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Ordinary Road¡Ù¤Ç¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Î¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤òÊÐ¤é¤º¤Ë½Ð¤»¤¿¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£EP¤Ï¡¢º£¸½ºß¤Î¼«Ê¬Ã£¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²»ºî¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤â¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²Ý¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Î¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¶Ê¤Ïºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤Î¶Ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¡ÖNext Chapter¡×¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£A¥á¥í¤«¤é¥µ¥Ó¤Þ¤ÇÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹¢¤Î¥â¡¼¥É¤â¥Ñ¡¼¥È¤´¤È¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤Ï¤·¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤À¤¤¤Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡È¤¦¤ï¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ì!?¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥®¥¢¤Ç²Î¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£Áê¼ê¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ç90Ç¯Âå¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¼«Ê¬Ã£¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡£ºÇ¶á¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¸Ä¿Í¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²»³Ú¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¥·¥å¡¼¥²¥¤¥¶¡¼¤âº£¤Î¼ã¤¤¿ÍÃ£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥â¤È¤«¥°¥é¥ó¥¸¤È¤«¡¢²¶Ã£¤ÎÃæ¤Ë¸µ¡¹¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡¢¤È¡£
¥Û¥ê¥¨¡§ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤ËËÍ¤Ï¿·¤·¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤Î¥Õ¥¡¥º¥È¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¨¡¨¡¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¡Ö¥µ¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥º¤ÎÌ¾µ¡¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¥¨¡§´ðËÜ¡¢ËÍ¤Ï¥ê¥º¥à¥®¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¤òÏÄ¤Þ¤»¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÏÄ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¡¼¥É´¶¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÏÄ¤Þ¤»Êý¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²»¤¬¤â¤¦Á´ÉôÄÙ¤ì¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥º¤ä¥·¥å¡¼¥²¥¤¥¶¡¼·Ï¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é½¸¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÃÆ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤Î¥Õ¥¡¥º¥È¡¼¥ó¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤Î¥Õ¥¡¥º¥È¡¼¥ó¤ò·Ò¤²¤Æ¡¢ÃÆ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¡È¤³¤ì¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¹ì²»¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£A¥á¥í¤Ï¥¯¥é¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¡¢B¥á¥í¤ÈC¥á¥í¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÏÄ¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Ë¡ÖÁö¤ë´ä¡×¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¡¹¤Î¶Ê¤«¤éÊÑ¤ï¤ê²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤Ï²Î¤È¥Ô¥¢¥Î¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤¬¥¸¥ã¥¥Ã ¥¸¥ã¥¥Ã¤ÈÌÄ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¡¢¥ì¥Ç¥£¥ª¥Ø¥Ã¥É¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥×¡×¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤¤¤¨¡¢¼«Á³¤È½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¡¢¼«Á³¤È¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¸å¤«¤éµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥×¡×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤¬¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¤¬¤é¤Ã¤È¾ìÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥à¤È¥®¥¿¡¼¤È¥Ù¡¼¥¹¤¬Á´°÷¤Ç°ìµ¤¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥×¡×¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¡¢¤ª¤ª¤Ã¡ª¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤â¤Ï¤äËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥³¡¼¥É´¶¤â´Þ¤á¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤¬Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤ì¤Ï¸å¤«¤éÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖNext Chapter¡×¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤Ã¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ð·Ê¤«¤é¡¢¤³¤Î²Î»ì¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥¿¡¼¤Î¼ê¥°¥»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÈ¤ê¸À¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Ã¯¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤³¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î»ì¤â¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖMy Rainy Valentine¡×¤â²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¡¢º£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖMy Rainy Valentine¡×¤ÏÁê¼ê¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿ÍÊªÁü¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡ÖMy Rainy Valentine¡×¤Ï¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤¬ÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢2000Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥ó¥¯¤«¤Ê¡£ÆüËÜ¤Ã¤Æ¥´¥ê¥´¥ê¤Î¡È¤³¤ì¤¾¥Ñ¥ó¥¯¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥·¡¼¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬ËÍ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼7th¤È¤«¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤ËËÍ¤é¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ËÍ¤é¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤°¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¡ØThe Ordinary Road¡Ù¤Ç±Ñ¸ì»ì¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤â±Ñ¸ì»ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò³è¤«¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢±Ñ¸ì¤Î¤Û¤¦¤¬ºÇ½é¤Ëºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£EP¤Î3¶Ê¤¬¼ê±þ¤¨¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ
¢£¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¶Ê¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¡ÖÁö¤ë´ä¡×¤òº£²ó¡¢ºÆÏ¿¤·¤ÆÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¡ØThe Ordinary Road¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òµîÇ¯¤«¤éº£Ç¯½ÕÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØThe Ordinary Road¡Ù¤Î¡ÖCOME and GO¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¡ÖÁö¤ë´ä¡×¡Ö±Ë¤°Ä»¡×¡Ö¶«¤ÖÀ±¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í·¤Ó¿´¤È¸À¤¦¤«¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¸åÈ¾¤Ë°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁö¤ë´ä¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÁö¤ë´ä¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê»þÂå¤Î²»¸»¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·Ä¾¤½¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸µ¡¹¤Ï1ÈÖ¤Î²Î»ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢2ÈÖ¤Î²Î»ì¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£²ó¤ÎEP¤Ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ëBlu-ray¼ýÏ¿¤ÎË½§PIT¥é¥¤¥Ö(2025Ç¯2·î15Æü)¤Ç¤Ï¡ÖÁö¤ë´ä¡×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÖÁö¤ë´ä¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØSKELETONIZED¡Ù¤Ç¡¢¡ØThe Ordinary Road¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖSkeletonize!¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤¦¡¢²¿¤«½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¡ÖSkeletonize!¡×¤Ã¤Æ¶Ê¤ÏºÇ½é°ã¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¡ÈÀäÂÐÄ°¤«¤Ê¤¤ã¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢¡ÖSkeletonize!¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÖÁö¤ë´ä¡×¤Ï¸½ºß¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤³¤«¤é¥®¥¿¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¿·¤¿¤ËÏ¿¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈOJ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö±ÇÁü¤Ï¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÄ°¤¯¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡£
¥Û¥ê¥¨¡§¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é3¥õ·î¤°¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤â´Þ¤á¡¢Ä°¤±þ¤¨¤¢¤ëEP¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Ã¤¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë11·î22Æü¤ËÂçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡¢12·î9Æü¤È10Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¡ãSad And Beautiful Symphony¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥Û¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯½ÕÁ°¤Þ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤¿¤è¤¦¤Ê²òÊü´¶¤È°ìÂÎ´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£ÊÌ¤ËËþÂ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¡¢¥¨¥ì¥¤ÇÁÔÂç¤ËÁÕ¤Ç¤Æ¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£±ÇÁü¤âÆþ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ãSad And Beautiful Symphony¡ä¤â2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTITLE¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSAD AND BEAUTIFUL WORLD¡×¤«¤éÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£²ó¤Î¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤Î¥³¥¢¤Ê²»³ÚÀ¤¬¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë2026Ç¯°Ê¹ß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¥¨¡§¤Þ¤À¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÎEP¤Î3¶Ê¤¬¼ê±þ¤¨¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Èº£Ç¯¡¢ART-SCHOOL¤ÈACIDMAN¤È¤¤¤¦Æ±À¤Âå¥Ð¥ó¥É¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬Ã£¤Î¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤É¤¦¤À¡¢¤³¤ì¡É¤È»×¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÍ§¾ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Îº£¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³¸ýÃÒÃË
»£±Æ¡ýÊ¥¾åÍµÂÀ
¢£EP¡ØNext Chapter EP¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://straightener.lnk.to/nextchapter_epPR
¡ÚCD¡ÜBD¡ÛTYCT-60254¡¡7,480±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD (Á´4¶Ê¼ýÏ¿)
1 ¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È·î
2 My Rainy Valentine
3 Next Chapter
4 Áö¤ë´ä (EXTENDED ver.)
¢§Blu-ray (Á´25¶Ê¼ýÏ¿)
¡ãThe Ordinary Road Tour¡ä 2025.02.15 at Toyosu PIT
¥ê¥Ò¥È¥ß¥å¡¼¥ì
¤µ¤è¤Ê¤é¤À¤±¤¬¤ª¤·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿
Silver Lining
Graffiti
FREEZING
¹©¾ìÌë·Ê
BRILLIANT DREAMER
Zero Generation
KINGMAKER
Super Magical Illusion
Exelion
SAD AND BEAUTIFUL WORLD
¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë
¥Ñ¥ì¥¤¥É¥ê¥¢
±«¤ÎÌÀÆü
Áö¤ë´ä
COME and GO
¥·¡¼¥°¥é¥¹
Toneless Twilight
Skeletonize!
From Noon Till Dawn
Melodic Storm
TRAIN
TENDER
Uncertain
¡üCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦TOWER RECORDS¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§CD¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÅÏ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãSad And Beautiful Symphony¡ä
¢§2025Ç¯
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
¡ÊÌä¡ËGREENS http://www.greens-corp.co.jp/
12·î9Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
open17:30 / start18:30
¡ÊÌä¡Ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó https://www.red-hot.ne.jp/
12·î10Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
open17:30 / start18:30
¡ÊÌä¡Ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó https://www.red-hot.ne.jp/
¾ÜºÙ¡§https://www.straightener.net/schedule/?id=434
