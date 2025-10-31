神奈川県の小田原競輪場では１１月に２週連続Ｇ３を開催。開設７６周年記念「北条早雲杯争奪戦」が６〜９日に、また「第１３回施設整備等協賛競輪 ＮＯ ＫＥＩＲＩＮ， ＮＯ ＬＩＦＥ ＣＵＰ」が１３〜１６日に行われる。このＰＲのため小田原市公営事業部の高橋万明部長ら関係者が３１日、同競輪場の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演しているオダワライダーと江藤みきさんを伴い、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

北条早雲杯−にはＳ班３人が参戦を予定。そのうちの一人、郡司浩平（神奈川）は今年、川崎と平塚の周年記念を制しており、オダワライダーは「ここも獲ると（神奈川県の）３場記念制覇。偉業を達成してほしいです」と地元エースが躍動するシーンを描く。一方、施設整備等協賛競輪−に江藤さんは「市田龍生都選手（福井）ら、若手はアピールのしどころ。ニューヒーロー誕生に期待します」とうなずいた。

小田原は昨年１０月からスタンドの解体工事などを行い、今年の９月３０日に本場開催を再開。高橋部長は「選手の走りを身近に感じられ、小田原城もより正面から見られるようになりました」と多くの来場を心待ちにする。

２開催合計の売り上げ目標は１１０億円で、入場人員は同１万５０００人を想定。３組６人に当たる『小田原競輪場に旅して楽しむご招待』キャンペーン企画のほか、施設整備等協賛競輪−では４６レースを地元企業の協賛で行うなど、大会成功へ趣向を凝らして臨む。