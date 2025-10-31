パークプレイス大分 イルミネーション試験点灯 一足早くクリスマスモードに 11月1日点灯式
2025年もイルミネーションの季節がやってきました。
大分県大分市のパークプレイス大分で、11月からクリスマスのイルミネーションが始まるのを前に、31日は試験点灯が行われています。
◆TOS甲斐菜々子記者
大分市のパークプレイス大分です。
あたりは一足早くクリスマスモードとなっています。
私がいるのは1階のセンターステージでこちらでは高さ12メートルのモニュメントが登場しました。
モニュメントに設置されているミラーボールの光がきらきらと輝いておもわず心が躍る空間となっています。
◆訪れた人は
「きれいで子どもも喜んで見ていた。クリスマスが近いんだと思ってわくわくした」
イルミネーションはほかにも。
1階のマグノリアコートでは水面に色とりどりの花が映し出され幻想的な雰囲気に。
あすからは光と音楽によるショータイムも行われるということです。
LEDライトの数はあわせておよそ10万球で館内が鮮やかな光に包まれます。
点灯式は11月1日午後6時から行われます。
イルミネーションはこちらのセンターステージが12月25日のクリスマスの夜まで。そのほかの場所は2026年2月15日まで点灯されるということです。