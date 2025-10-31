2025年もイルミネーションの季節がやってきました。

大分県大分市のパークプレイス大分で、11月からクリスマスのイルミネーションが始まるのを前に、31日は試験点灯が行われています。

◆TOS甲斐菜々子記者

大分市のパークプレイス大分です。

あたりは一足早くクリスマスモードとなっています。

私がいるのは1階のセンターステージでこちらでは高さ12メートルのモニュメントが登場しました。

モニュメントに設置されているミラーボールの光がきらきらと輝いておもわず心が躍る空間となっています。

◆訪れた人は

「きれいで子どもも喜んで見ていた。クリスマスが近いんだと思ってわくわくした」

イルミネーションはほかにも。

1階のマグノリアコートでは水面に色とりどりの花が映し出され幻想的な雰囲気に。

あすからは光と音楽によるショータイムも行われるということです。

LEDライトの数はあわせておよそ10万球で館内が鮮やかな光に包まれます。

点灯式は11月1日午後6時から行われます。

イルミネーションはこちらのセンターステージが12月25日のクリスマスの夜まで。そのほかの場所は2026年2月15日まで点灯されるということです。