米津玄師が、主題歌を務める映画『秒速5センチメートル』のヒットを記念して、未公開スペシャルインタビュー集が公開されたことを発表した。

本作は、新海誠の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』を奥山由之監督によって実写映画化したもの。公開10日間で早くも興行収入10億円を突破し、10月30日までの公開21日間で、観客動員数112万人、興行収入15.7億円を突破している。

今回公開されたのは、本映画の特番やスペシャルメイキングムービーでは放送されなかった未公開シーンを含む、貴重なインタビューを収録した映像になっている。

主人公・遠野貴樹を演じた松村北斗、ヒロイン・篠原明里を演じた高畑充希、奥山由之監督、原作・新海誠と、主題歌「1991」を手掛けた米津玄師による、『秒速5センチメートル』未公開スペシャルインタビューでは、キャスティングや主題歌制作をオファーされた当時の気持ち、貴樹や明里の人物像をどのように捉えて演じたのか、制作陣から見た松村北斗や高畑充希の俳優としての魅力、５人にとって原作アニメーションがどのような存在であり、そのテーマをどう受け継いだのか、主題歌制作における監督とのやりとりや曲のタイトル・フレーズに託した米津玄師の想いなど、ここでしか聞けない初公開のエピソードが詰まっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

配信中：https://smej.lnk.to/1991

特設サイト：https://reissuerecord.net/1991

1991年、春。

東京の小学校で出会った貴樹と明里は、互いの孤独にそっと手を差し伸べるようにして、少しずつ心を通わせていった。

しかし、卒業と同時に、明里は引っ越してしまう。

離れてからも、文通を重ねる二人。

相手の言葉に触れるたび、たしかにつながっていると感じられた。 中学一年の冬。

吹雪の夜、栃木・岩舟で再会を果たした二人は、雪の中に立つ一本の桜の木の下で、最後の約束を交わす。

「2009年3月26日、またここで会おう」 時は流れ、2008年。

東京で働く貴樹は、人と深く関わらず、閉じた日々を送っていた。

30歳を前にして、自分の一部が、遠い時間に取り残されたままだと気づきはじめる。

そんな時にふと胸に浮かぶのは、色褪せない風景と、約束の日の予感。 明里もまた、あの頃の想い出と共に、静かに日常を生きていた。 18年という時を、異なる速さで歩んだ二人が、ひとつの記憶の場所へと向かっていく。

交わらなかった運命の先に、二人を隔てる距離と時間に、今も静かに漂うあの時の言葉。

――いつか、どこかで、あの人に届くことを願うように。

大切な人との巡り合わせを描いた、淡く、静かな、約束の物語。 ◆作品概要

タイトル 『秒速5センチメートル』

原作 新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督 奥山由之

脚本 鈴木史子

音楽 江粼文武

主題歌 米津玄師「1991」

劇中歌 山崎まさよし「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」

出演 松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

岡部たかし 中田青渚 田村健太郎 戸塚純貴 蓮見翔

又吉直樹 堀内敬子 佐藤緋美 白本彩奈

宮粼あおい 吉岡秀隆

制作プロダクション Spoon.

配給 東宝

