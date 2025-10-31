◾️＜PIERROT「LASTCIRCUS」先行上映会＞

2025年12月12日（金）19:00上映開始（5月17日公演上映）

2025年12月13日（土）16:00上映開始（5月18日公演上映）

※各日、定刻より本編の上映開始となります。

会場：全国各地の映画館

映画館：https://liveviewing.jp/pierrot_lastcircus/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

料金：4,000円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

▼チケットスケジュール

・プレオーダー（抽選）

2025年10月31日（金）18:00 〜 11月9日（日）23:59

イープラス：https://eplus.jp/pierrot_lastcircus_lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

・一般発売（先着）

2025年11月29日（土）18:00 〜 12月11日（木）12:00

イープラス： https://eplus.jp/pierrot_lastcircus_lv/

全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

▼チケットに関する注意事項

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

▼プレイガイドチケットに関するお問い合わせ

イープラス：050-3185-6760（10:00〜18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

※チケットご購入、ご来場前に必ずHP記載の鑑賞ルールや注意事項をご確認ください。

▼PIERROT「LASTCIRCUS」先行上映会 情報サイト

https://liveviewing.jp/pierrot_lastcircus/

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン