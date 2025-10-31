主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月31日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 265( 75)
日経225ミニ 12月限 952( 849)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 451( 451)
日経225ミニ 12月限 554( 554)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 986( 883)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3811( 1603)
3月限 33( 21)
TOPIX先物 12月限 61( 27)
日経225ミニ 11月限 3795( 1811)
12月限 84267( 41567)
1月限 82( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1660( 1146)
3月限 44( 20)
日経225ミニ 11月限 5288( 2666)
12月限 56683( 27407)
1月限 46( 30)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 119( 119)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 227( 227)
12月限 5955( 5955)
1月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 754( 754)
3月限 35( 35)
TOPIX先物 12月限 12( 12)
日経225ミニ 11月限 861( 861)
12月限 32039( 32039)
1月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
