　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 265(　　　75)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 952(　　 849)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 451(　　 451)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 554(　　 554)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 986(　　 883)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3811(　　1603)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　21)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　61(　　　27)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3795(　　1811)
　　　　　 　 　12月限　　　 84267(　 41567)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　82(　　　18)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1660(　　1146)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　20)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5288(　　2666)
　　　　　 　 　12月限　　　 56683(　 27407)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　46(　　　30)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 227(　　 227)
　　　　　 　 　12月限　　　　5955(　　5955)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 754(　　 754)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 861(　　 861)
　　　　　 　 　12月限　　　 32039(　 32039)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

