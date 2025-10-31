ジェジュン、浮気の経験を聞かれ「バリバリありますよ！」予想外の答えにスタジオ騒然

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

10月30日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてジェジュンが初出演。

自身の“浮気”経験をあけすけに語るジェジュンに、山里と鈴木は翻弄されっぱなしで…。

【映像】「今すごい話を聞いてる…」MCも焦るジェジュンの告白

今回のテーマは「女性の浮気」。20〜40代の男女の約3人に1人が浮気しているという調査結果が紹介されると、MCの山里が「こんな質問していいのか、ジェジュンさん…」と聞きにくそうにしつつ「ズバリ、浮気のご経験は？」と切り込んだ。

すると、ジェジュンの答えは「バリバリありますよ！」。まったく予想していなかった一言に、スタジオは騒然となる。山里は困ったように笑い、鈴木は目を見開いて固まってしまった。

この反応にジェジュンは慌てて「いや、された方です！」と補足。山里は「あ、あ、そうだよね！」と大笑いし、鈴木は「危ない、危ない！びっくりした！」と焦ったような表情を浮かべた。

「人の話を最後まで聞いてください」と2人を落ち着かせようとするジェジュンに、山里は「面白い…」と笑い泣きする。

落ち着いたところで、“浮気をされていた”という話の詳細を聞くと、ジェジュンは「芸能界で働いているので、周りの環境とか気をつけないといけないじゃないですか」と話し始めた。

ある女性とデートの約束をしていたものの、2人きりで出掛けるのは危険だと行かなかったことがあった。彼女は「じゃあヘアメイクさんとかスタッフさんたちと行くね」と言って出かけたそうだが、その日に彼女がパパラッチに撮られてしまい、浮気が発覚したのだという。

これを聞いた山里と鈴木は「どういうこと…？」と顔を見合わせると、「今すごい話を聞いてる…」と声を揃える。山里が「ということは、お相手も芸能の方ですか？」と恐る恐る聞くと、ジェジュンは「はい」とあっさり肯定した。

いい淀むことなく事情を明かしたジェジュンに、MCの2人のほうが戸惑いを隠せない様子だった。