　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3221(　　1377)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6379(　　1390)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4724(　　4718)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1305(　　 942)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 870(　　 767)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 484(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 769(　　 645)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　12月限　　　　 101(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1661(　　1283)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6027(　　2081)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1100(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3768(　　3667)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 667(　　 425)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5256(　　5256)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5580(　　3315)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　39(　　　25)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2046(　　1918)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7247(　　2869)
　　　　　 　 　12月限　　　115068(　 54370)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 276(　　　76)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1610(　　1134)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　70(　　　50)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7304(　　3496)
　　　　　 　 　12月限　　　 74132(　 34550)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 142(　　　84)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 367(　　 367)
　　　　　 　 　12月限　　　　7624(　　7624)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1615(　　1615)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　67(　　　67)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 731(　　 731)
　　　　　 　 　12月限　　　 36944(　 36944)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

