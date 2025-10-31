主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月31日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3221( 1377)
TOPIX先物 12月限 6379( 1390)
3月限 200( 0)
日経225ミニ 12月限 4724( 4718)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1305( 942)
TOPIX先物 12月限 870( 767)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 484( 0)
TOPIX先物 12月限 769( 645)
日経225ミニ 11月限 100( 100)
12月限 101( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1661( 1283)
TOPIX先物 12月限 6027( 2081)
3月限 1100( 0)
日経225ミニ 12月限 3768( 3667)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 667( 425)
TOPIX先物 12月限 200( 0)
3月限 200( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 5256( 5256)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5580( 3315)
3月限 39( 25)
TOPIX先物 12月限 2046( 1918)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 11月限 7247( 2869)
12月限 115068( 54370)
1月限 276( 76)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1610( 1134)
3月限 70( 50)
日経225ミニ 11月限 7304( 3496)
12月限 74132( 34550)
1月限 142( 84)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 367( 367)
12月限 7624( 7624)
1月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1615( 1615)
3月限 67( 67)
日経225ミニ 11月限 731( 731)
12月限 36944( 36944)
1月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
