外国証券 先物取引高情報まとめ（10月31日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12191( 11976)
3月限 55( 55)
TOPIX先物 12月限 14461( 14461)
日経225ミニ 11月限 9971( 9971)
12月限 209624( 209624)
1月限 67( 67)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5228( 5207)
3月限 47( 47)
TOPIX先物 12月限 8926( 8888)
日経225ミニ 11月限 3555( 3555)
12月限 94268( 94268)
1月限 80( 80)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 491( 249)
TOPIX先物 12月限 103( 103)
日経225ミニ 12月限 1162( 1162)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 703( 575)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 2956( 2582)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 3416( 3416)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 616( 616)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1188( 1188)
日経225ミニ 11月限 73( 73)
12月限 2977( 2977)
1月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 538( 538)
TOPIX先物 12月限 2319( 2319)
日経225ミニ 12月限 818( 818)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1536( 1536)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 2597( 2597)
日経225ミニ 11月限 102( 102)
12月限 19672( 19672)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1568( 1368)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1549( 143)
TOPIX先物 12月限 270( 254)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 268( 268)
TOPIX先物 12月限 1288( 1288)
日経225ミニ 11月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12191( 11976)
3月限 55( 55)
TOPIX先物 12月限 14461( 14461)
日経225ミニ 11月限 9971( 9971)
12月限 209624( 209624)
1月限 67( 67)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5228( 5207)
3月限 47( 47)
TOPIX先物 12月限 8926( 8888)
日経225ミニ 11月限 3555( 3555)
12月限 94268( 94268)
1月限 80( 80)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 491( 249)
TOPIX先物 12月限 103( 103)
日経225ミニ 12月限 1162( 1162)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 703( 575)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 2956( 2582)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 3416( 3416)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 616( 616)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1188( 1188)
日経225ミニ 11月限 73( 73)
12月限 2977( 2977)
1月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 538( 538)
TOPIX先物 12月限 2319( 2319)
日経225ミニ 12月限 818( 818)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1536( 1536)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 2597( 2597)
日経225ミニ 11月限 102( 102)
12月限 19672( 19672)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1568( 1368)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1549( 143)
TOPIX先物 12月限 270( 254)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 268( 268)
TOPIX先物 12月限 1288( 1288)
日経225ミニ 11月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース