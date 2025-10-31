　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12191(　 11976)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　55(　　　55)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14461(　 14461)
日経225ミニ　 　11月限　　　　9971(　　9971)
　　　　　 　 　12月限　　　209624(　209624)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　67(　　　67)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5228(　　5207)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　47(　　　47)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8926(　　8888)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3555(　　3555)
　　　　　 　 　12月限　　　 94268(　 94268)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　80(　　　80)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 491(　　 249)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 103(　　 103)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1162(　　1162)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 703(　　 575)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2956(　　2582)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　　3416(　　3416)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 616(　　 616)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1188(　　1188)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　73(　　　73)
　　　　　 　 　12月限　　　　2977(　　2977)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 538(　　 538)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2319(　　2319)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 818(　　 818)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1536(　　1536)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2597(　　2597)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　12月限　　　 19672(　 19672)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1568(　　1368)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1549(　　 143)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 270(　　 254)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 268(　　 268)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1288(　　1288)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース