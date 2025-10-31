『週刊少年ジャンプ』名シーンがグッズ化　新プロジェクト「ジャンプLAB」始動

株式会社集英社とフォッグ株式会社によるサービス「ジャンプLAB」（ジャンプラボ）が10月30日（木）に開始された。

【写真】『ど根性ガエル』『魁‼男塾』がオリジナルグッズに

「ジャンプLAB」は『週刊少年ジャンプ』の歴代人気作品から好きなコマやキャラクターをユーザーが選び、Tシャツ・トートバッグ・マグカップなどさまざまなアイテムに自由にデザインし購入できる、オンラインサービス。

コマやキャラクターの配置場所やサイズのカスタマイズなど自由度が高く、推しや伝説のシーンのオリジナルグッズの製作が可能。サービス開始時に利用可能な作品は吉沢やすみ『ど根性ガエル』、宮下あきら『魁‼男塾』、森田まさのり『ろくでなしBLUES』、小畑健『CYBORGじいちゃんG』、つの丸『モンモンモン』、あんど慶周『究極!!変態仮面』、梅澤春人『BOY』、うすた京介『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!! マサルさん』、かずはじめ『明稜帝 梧桐勢十郎』、大石浩二『いぬまるだしっ』となっている。

また現時点ではTシャツやサコッシュ、トートバッグやマグカップ、ハンドタオルなど、計9つのアイテムに作中のシーンをデザインすることができる。今後は新たな『週刊少年ジャンプ』作品やアイテムの追加などサービスの拡充が予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）