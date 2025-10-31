外国証券 先物取引高情報まとめ（10月31日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 26569( 25416)
3月限 91( 91)
TOPIX先物 12月限 42626( 41807)
3月限 400( 0)
日経225ミニ 11月限 36141( 33141)
12月限 354801( 354709)
1月限 357( 357)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16711( 16527)
3月限 195( 195)
TOPIX先物 12月限 36605( 34761)
日経225ミニ 11月限 19844( 18844)
12月限 188148( 188148)
1月限 311( 311)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1994( 1433)
TOPIX先物 12月限 3235( 1035)
3月限 500( 0)
日経225ミニ 11月限 2000( 0)
12月限 9013( 9013)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4128( 1879)
TOPIX先物 12月限 12914( 5726)
3月限 500( 0)
日経225ミニ 11月限 7920( 1920)
12月限 5959( 5779)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2682( 2343)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 12514( 10300)
日経225ミニ 11月限 110( 110)
12月限 10065( 10065)
1月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2147( 1972)
TOPIX先物 12月限 11936( 7991)
日経225ミニ 12月限 10693( 10667)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3451( 3406)
3月限 14( 14)
TOPIX先物 12月限 12921( 12651)
日経225ミニ 11月限 97( 97)
12月限 48970( 48878)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 28( 0)
TOPIX先物 12月限 1991( 968)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 302( 0)
TOPIX先物 12月限 8758( 5033)
3月限 300( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 100( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 33( 0)
TOPIX先物 12月限 3945( 3945)
日経225ミニ 11月限 232( 232)
1月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
