　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月31日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 26569(　 25416)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　91(　　　91)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 42626(　 41807)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　 36141(　 33141)
　　　　　 　 　12月限　　　354801(　354709)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 357(　　 357)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16711(　 16527)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 195(　　 195)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 36605(　 34761)
日経225ミニ　 　11月限　　　 19844(　 18844)
　　　　　 　 　12月限　　　188148(　188148)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 311(　　 311)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1994(　　1433)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3235(　　1035)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　9013(　　9013)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4128(　　1879)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12914(　　5726)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7920(　　1920)
　　　　　 　 　12月限　　　　5959(　　5779)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2682(　　2343)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12514(　 10300)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　12月限　　　 10065(　 10065)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2147(　　1972)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11936(　　7991)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10693(　 10667)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3451(　　3406)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12921(　 12651)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　97(　　　97)
　　　　　 　 　12月限　　　 48970(　 48878)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　28(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1991(　　 968)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 302(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8758(　　5033)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 300(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 100(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　33(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3945(　　3945)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 232(　　 232)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

