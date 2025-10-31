「日経225オプション」11月限プット手口情報（31日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
バークレイズ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 16( 2)
日産証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
松井証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
SBI証券 31( 27)
フィリップ証券 25( 25)
松井証券 7( 7)
バークレイズ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
