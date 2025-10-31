　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
バークレイズ証券　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　61(　　61)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　31(　　27)
フィリップ証券　　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

