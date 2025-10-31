「日経225オプション」11月限プット手口情報（31日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 192( 172)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
楽天証券 25( 25)
ビーオブエー証券 25( 25)
JPモルガン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 16( 16)
BNPパリバ証券 15( 15)
SBI証券 29( 11)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
大和証券 20( 0)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 514( 139)
BNPパリバ証券 110( 110)
シティグループ証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 18( 14)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
野村証券 650( 0)
JPモルガン証券 325( 0)
大和証券 50( 0)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
松井証券 12( 12)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
